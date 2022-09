MSC Crociere: il divertimento diventa tecnologico con ROBOTRON

MSC Crociere continua il suo percorso di continua innovazione, annunciando i dettagli delle nuove esperienze di intrattenimento high tech a bordo della nuova nave della Compagnia, MSC Seascape. Quando debutterà a dicembre, MSC Seascape offrirà esperienze innovative per gli ospiti di tutte le età alla ricerca di brividi e adrenalina. Il fiore all’occhiello sarà ROBOTRON, un’emozionante attrazione che offrirà il brivido delle montagne russe in mare oltre all’esperienza musicale personalizzata. La nave prevederà anche due nuovissime esperienze VR e tutta una serie di altri divertimenti high-tech pensati per tutte le età.

Brandon Briggs, SVP Onboard Revenues di MSC Crociere, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter offrire agli ospiti infinite opzioni di intrattenimento high-tech a bordo di MSC Seascape per soddisfare i desideri degli amanti dell’adrenalina. ROBOTRON, la prima attrazione robotica mai apparsa su una nave da crociera, creerà un nuovo standard di divertimento con un’esperienza coinvolgente e personalizzata, unica per ogni pilota. La nostra formula di intrattenimento con attrazioni di realtà virtuale, effetti speciali e simulatori garantirà esperienze indimenticabili che lasceranno gli ospiti a bocca aperta”.

MSC Crociere è leader nella progettazione di esperienze sempre nuove ed MSC Seascape rappresenta un passaggio importante in questo processo. La nuova attrazione ROBOTRON è un braccio robotico all’avanguardia con una piattaforma annessa che ospita tre ospiti e li fa volare a 53 metri d’altezza, offrendo ai partecipanti una vista unica del panorama mentre vengono spostati in diverse direzioni e capovolti per un giro a 360°.

ROBOTRON offrirà un’esperienza che gli ospiti potranno personalizzare scegliendo luci, colori e musica che li accompagneranno nel giro. Seduti sul mixer, gli ospiti si troveranno dietro la cabina del DJ, con il ritmo e i bassi visualizzati sotto forma di motivi colorati, impulsi di luce e personaggi danzanti su uno schermo gigante, mentre il braccio robotico rimbalza e si contorce a tempo. I partecipanti possono anche selezionare il loro livello di brivido, il che rende ROBOTRON un’esperienza adatta ad ogni membro della famiglia.