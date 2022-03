MSC Crociere: itinerari in partenza da New York per tutto l’anno

MSC Crociere ha annunciato che per la prima volta una delle sue navi con base a New York sarà operativa per tutto l’anno. MSC Meraviglia, infatti, avrà come homeport New York a partire da aprile 2023 per crociere in partenza verso Caraibi, Bermuda, New England e Canada. Molte delle crociere in partenza da New York faranno tappa a Ocean Cay MSC Marine Reserve – la splendida isola privata della Compagnia alle Bahamas.

Il posizionamento di questa nave è destinato a rafforzare la presenza di MSC Crociere nel mercato nordamericano, arricchendo l’ampia offerta di navi e itinerari in partenza sia da Miami che da Port Canaveral, Orlando, in Florida e garantirà agli ospiti l’opportunità di estendere la loro vacanza con un soggiorno a New York prima o dopo la crociera.

MSC Meraviglia offrirà un’ampia varietà di itinerari che vanno da 6 a 11 notti, le cui vendite saranno aperte a partire da oggi. Sono disponibili pacchetti per gli ospiti che permettono di prenotare giorni aggiuntivi prima o dopo le loro vacanze a bordo, per visitare la città che non dorme mai.

Itinerari in partenza da New York:

Itinerari caraibici di 7 o 8 notti, con scali a Nassau, Bahamas e Ocean Cay MSC Marine Reserve -la bellissima isola privata di MSC Crociere alle Bahamas.

Itinerari alle Bermuda di 6 notti che offrono tre giorni di attracco a King’s Wharf combinati a diversi giorni di relax in mare.

Itinerari del Nord di 10 o 11 notti, con scali a Boston, Massachusetts; Portland, Maine; Charlottetown, Prince Edward Island; Halifax e Sydney, Nova Scotia; e Saint John, New Brunswick. Gli itinerari di 11 notti includono uno scalo aggiuntivo a Newport, Rhode Island.

Per garantire agli ospiti di godere al massimo della propria vacanza in crociera, a bordo ma anche a terra, MSC Crociere sta sviluppando nuovi pacchetti che offrono un’esperienza completa includendo delle opzioni di voli convenienti, un hotel a 4 stelle con colazione e altri servizi utili come l’escursione pre-crociera, il pre-check-in della crociera in hotel, il servizio bagagli dall’hotel alla cabina della nave e i trasferimenti portuali privati.