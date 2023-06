MSC Euribia: il battesimo oggi a Copenaghen

Copenaghen sarà la cornice, oggi, di un evento di grande importanza per il settore delle crociere, con il battesimo ufficiale di MSC Euribia, la 22esima nave di MSC Crociere e la seconda ad essere alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), il combustibile fossile attualmente più pulito disponibile su larga scala sul mercato. Questa nuova ammiraglia segna un importante passo avanti per MSC Crociere nel raggiungere l’ambizioso obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050.

La cerimonia di battesimo, che si svolgerà in serata nel porto di Copenaghen, vedrà la presenza di una madrina d’eccezione, la leggenda del cinema, Sophia Loren, che ha già battezzato le precedenti unità di MSC Crociere. A condurre la serata sarà la nota attrice e modella danese Sarah Grünewald, mentre il famoso DJ e produttore discografico francese Bob Sinclar intratterrà gli ospiti con un DJ set.

A bordo di questa nave sono state implementate le tecnologie ambientali più moderne al mondo, che includono sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di depurazione dei gas di scarico. Inoltre, MSC Euribia vanta prestazioni energetiche superiori ai più recenti requisiti EEDI (Energy Efficiency Design Index) dell’IMO, confermandosi la nave da crociera più efficiente dal punto di vista energetico al mondo.

Rispetto alle navi che utilizzano combustibili marini convenzionali, MSC Euribia riduce le emissioni di gas serra fino al 19% per passeggero. Se confrontata con le navi costruite solo 10 anni fa, la riduzione delle emissioni di gas serra è addirittura del 44%. Questi risultati sono resi possibili grazie all’utilizzo del Gnl come combustibile, che si conferma come la scelta migliore in termini di sostenibilità.

Ma la sostenibilità di MSC Euribia non si ferma qui. La nave è stata progettata tenendo conto delle future innovazioni nel campo della sostenibilità, in modo da poter facilmente integrare i carburanti sintetici a zero emissioni e altri combustibili alternativi, non appena saranno disponibili su larga scala. Durante il suo viaggio inaugurale, MSC Euribia ha addirittura navigato a zero emissioni di gas serra, un primato assoluto nel settore delle crociere, grazie all’utilizzo del bio-GNL e di un sistema di mass balance per ridurre le emissioni.

MSC Euribia opererà principalmente nelle acque del Nord Europa, offrendo crociere di 7 notti da Kiel, in Germania, e Copenaghen, in Danimarca, verso gli affascinanti fiordi norvegesi. I passeggeri avranno la possibilità di esplorare luoghi mozzafiato come Geiranger, Ålesund e Flaam.