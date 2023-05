MSC Euribia: la prima nave al mondo a viaggiare a zero emissioni nette di gas serra

MSC Euribia, la nuova ammiraglia di MSC Crociere, sta per intraprendere una crociera epocale la prossima settimana: la prima al mondo a zero emissioni nette di gas serra. Questa ventiduesima nave del terzo brand crocieristico più grande al mondo, che sarà varata il 31 maggio a Saint-Nazaire, partirà dal porto francese il 3 giugno e raggiungerà Copenaghen il 7 giugno, dove sarà ufficialmente battezzata l’8 giugno in Danimarca.

Durante il suo primo viaggio, MSC Euribia navigherà utilizzando come combustibile il biogas liquefatto, dimostrando così che già oggi è possibile solcare i mari senza emettere gas serra. In linea con la strategia ambientale della compagnia crocieristica, sono state acquistate 400 tonnellate di bio-Gnl (gas naturale liquefatto), evidenziando l’impegno verso l’utilizzo di combustibili rinnovabili e misure per la transizione energetica. MSC Crociere è la prima compagnia del settore crocieristico ad aver acquistato bio-Gnl, che garantisce una significativa riduzione delle emissioni per l’intero ciclo di vita delle navi.

Il viaggio a zero emissioni nette sarà possibile grazie all’utilizzo del bio-Gnl mediante il sistema del mass balance, che rappresenta il metodo più economico ed efficiente dal punto di vista ambientale per ottenere i benefici del biogas rinnovabile. L’intera catena di approvvigionamento è pienamente conforme alla Direttiva UE sulle energie rinnovabili (RED II), e ogni lotto di bio-Gnl prodotto è stato certificato dall’International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

La velocità e l’itinerario del viaggio inaugurale di MSC Euribia sono stati appositamente studiati per ottimizzare la configurazione e i carichi dei motori, oltre che per ridurre al minimo il consumo di carburante. A bordo della nave saranno presenti specialisti dedicati all’efficienza energetica provenienti sia da MSC Crociere che dal costruttore, Chantiers de L’Atlantique. Lavoreranno in collaborazione con il Comandante della nave, Stefano Batinelli, e con l’ingegnere capo di MSC Euribia, Pasquale Mastellone. Gli esperti di efficienza energetica di MSC Crociere monitoreranno costantemente tutti i sistemi a bordo, ottimizzandoli per ridurre al minimo la domanda di energia e identificando ulteriori opportunità per migliorare l’efficienza energetica in tempo reale. Il tutto sarà fatto mantenendo un elevato livello di comfort per tutti gli ospiti a bordo. Saranno adottate numerose misure, tra cui la configurazione dei motori, la velocità dei ventilatori dell’aria condizionata sulla nave e l’ottimizzazione dell’itinerario e della velocità, al fine di risparmiare energia e ridurre il consumo di carburante.