MSC Euribia: tutto pronto per il battesimo a Copenaghen

MSC Crociere svela i dettagli della Cerimonia di Battesimo della sua nave più ecologica, la MSC Euribia. L’evento si terrà l’8 giugno a Copenaghen, in Danimarca, scelta come luogo ideale per celebrare l’ingresso in flotta di questa nave all’avanguardia. La capitale scandinava vanta un ricco patrimonio marittimo e si distingue per la sua dedizione alla sostenibilità, rendendola la cornice perfetta per questo momento significativo.

MSC Euribia incarna la visione della compagnia per un futuro sostenibile e il profondo rispetto per l’ambiente marino. Definita “Costruita per il futuro”, questa nave rappresenta un importante passo avanti in termini di efficienza energetica. È la seconda nave della flotta MSC Crociere ad essere alimentata a GNL, il combustibile marino più pulito ed efficiente disponibile su larga scala. Inoltre, è dotata di tecnologie ambientali all’avanguardia, come avanzati sistemi di trattamento delle acque reflue, gestione dei rifiuti, misure di efficienza energetica e innovativi sistemi di gestione del rumore sott’acqua, al fine di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente marino.

L’evento di battesimo di MSC Euribia sarà una serata da ricordare. MSC Crociere inviterà ospiti selezionati, tra cui personalità locali, partner di viaggio chiave, media internazionali e nomi famosi. Un’ospite d’onore sarà l’icona di Hollywood e premio Oscar Sophia Loren, che ha un legame personale di lunga data con la compagnia e ricoprirà il ruolo di madrina per questa 19ª nave di MSC Crociere. A condurre la cerimonia sarà Sarah Grünewald, nota conduttrice televisiva, attrice e modella danese.

Durante l’evento, gli ospiti avranno l’opportunità di assistere all’antica tradizione del battesimo di una nave, con la rottura di una bottiglia di champagne contro la chiglia. La serata proseguirà con una splendida cena di gala e spettacoli dal vivo. Tra gli artisti presenti, il famoso DJ e produttore discografico francese Bob Sinclar, che concluderà la serata con un DJ set speciale.

Dopo la Cerimonia di Battesimo, MSC Euribia intraprenderà le sue crociere nel Nord Europa durante l’estate. Le partenze di sette notti avranno luogo da Kiel, in Germania, e Copenaghen, in Danimarca, e offriranno ai passeggeri la possibilità di esplorare gli affascinanti fiordi norvegesi. Tra le destinazioni ci saranno luoghi incantevoli come Geiranger, Ålesund e Flaam.