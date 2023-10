MSC: un leggendario tour tra Manica, Londra, Parigi, Amsterdam e Bruges

Un canale stretto e naturale separa l’isola della Gran Bretagna dal continente europeo, connettendo il Mare del Nord all’Oceano Atlantico. Questo canale, che misura circa 560 km di lunghezza e in alcuni punti supera appena i 30 km di larghezza, è noto come la Manica. Lungo le sue coste e nelle zone circostanti, si trovano città incantevoli che MSC Crociere, il terzo gruppo crocieristico al mondo, ha deciso di collegare in un itinerario leggendario attraverso la parte meridionale del Mare del Nord. Questa avventura si svolge a bordo della MSC Euribia, l’ultimo gioiello della flotta MSC e un simbolo della loro visione per un futuro sostenibile. Questa nave è la più efficiente dal punto di vista energetico, grazie alle più recenti tecnologie sostenibili per ridurre al minimo l’impatto sull’ecosistema marino.

Durante l’inverno, la nave ecologica attraverserà gran parte della Manica prima di dirigere verso est, esplorando le “Perle del Nord Europa”. Le crociere avranno una durata di sette notti, con tappe previste a Rotterdam in Olanda (con un’escursione obbligatoria ad Amsterdam), Le Havre in Francia (da cui è possibile raggiungere anche Parigi), Southampton nel Regno Unito (una porta d’ingresso emozionante per una visita a Londra), e poi Amburgo in Germania e Zeebrugge in Belgio, che è vicina alla deliziosa Bruges.

Le Havre, un esempio splendente di architettura contemporanea, è il porto più grande della Francia, con una popolazione di circa 200.000 abitanti. È un luogo di pellegrinaggio per gli amanti dell’architettura contemporanea, con una struttura unica che riflette la sua identità visiva moderna e stilizzata. La città è diventata un punto d’incontro per gli amanti dell’arte e della storia ed è divisa tra una parte bassa e una zona collinare, collegate da una funicolare che offre una vista panoramica della città. Dopo la distruzione durante la Seconda guerra mondiale, la città fu ricostruita da un solo architetto, Auguste Perret, tra il 1946 e il 1964. Inoltre, da qui è possibile raggiungere comodamente Parigi in una giornata.

Southampton, d’altra parte, è un antico porto commerciale che, nonostante sia stato bombardato durante la Seconda guerra mondiale e abbia subito espansioni urbane disastrose nel dopoguerra, ha mantenuto parte del suo fascino medievale in alcune aree, mentre si è trasformato in un moderno centro commerciale del XXI secolo in altre zone. Il simbolo di questa trasformazione è il West Quay, una struttura imponente di vetro e acciaio. Un’escursione qui può essere l’occasione perfetta per scoprire anche la capitale inglese, Londra, con i suoi grandi monumenti storici come il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, il Buckingham Palace, la Cattedrale di St Paul, la Torre di Londra e molto altro, che attirano milioni di turisti ogni anno.

Poi c’è Amburgo, in Germania, situata tra il Mare del Nord e il Mar Baltico. La città affascina con i suoi eleganti e imponenti palazzi che si ergono fieri sul porto, uno dei più grandi d’Europa. Amburgo è una città cosmopolita, ricca e alla moda, con un’economia aggressiva, e conserva ancora il titolo di “libera città anseatica”. Una delle mete turistiche più amate è Speicherstadt, la città dei magazzini, dove le strade lastricate, i tetti spioventi e le torrette creano un mondo unico dall’altro lato del Zollkanal (il canale delle tasse).

L’itinerario di MSC Euribia include anche una tappa a Bruges, una affascinante cittadina medievale del Belgio, perfettamente conservata e diventata una delle mete più popolari del paese. I suoi musei custodiscono alcuni dei più grandi capolavori dell’arte fiamminga, e le sue stradine, intrecciate tra canali, sono circondate da imponenti edifici medievali, rendendo Bruges un luogo da visitare indipendentemente dalle mode del turismo.

Infine, c’è Rotterdam, in Olanda, una vera fucina di cultura. La città ospita il porto più grande del mondo ed è una città operaia pragmatica situata nel cuore di una rete di fiumi e canali artificiali che formano l’estuario del Reno (Rijn) e della Mosa (Maas). Dopo i devastanti danni causati dalla Seconda guerra mondiale, Rotterdam si è trasformata in una città vibrante e vivace, ricca di attrazioni culturali di prim’ordine. Da qui è possibile fare un’escursione ad Amsterdam, la “Venezia del Nord”, famosa per i suoi canali che costituiscono gran parte del suo fascino. Amsterdam è una città urbanisticamente compatta, che offre una straordinaria combinazione di provincialità e cosmopolitismo, nata dalla controcultura liberale degli anni Sessanta. Tra le mete di grande interesse turistico ci sono la Casa di Anne Frank, dove Anne e la sua famiglia si nascosero durante la Seconda guerra mondiale, il Museo Van Gogh, con la più grande collezione al mondo di opere di Van Gogh, ospitata in una moderna galleria appositamente costruita, e il Rijksmuseum, con la sua eccezionale collezione di dipinti di Rembrandt.