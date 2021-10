MV Agusta Brutale 1000 Nürburgring: una estrema edizione limitata

MV Agusta Nürburgring è l’ultima frontiera, il graffio della passione che spazza via la logica. Basata sulla 1000 RR con omologazione Euro 5 e sul prodigioso quattro cilindri in linea di 208 cavalli di potenza, la MV Agusta Nürburgring è realizzata in partnership con il celebre circuito, il luogo che rappresenta in tutto il mondo l’emblema della guida sportiva ai massimi livelli.

Togliere più peso possibile, questo l’obiettivo. Perché risparmiare peso significa rendere più efficace la frenata e più veloci i cambi di direzione. La Brutale più estrema di sempre vanta prestazioni dinamiche mai ottenute prima, grazie a una serie di interventi che si sono concentrati su ciclistica e dotazione tecnica.

Cerchi in carbonio di ultima generazione, sviluppati con il partner BST: in questa versione il mozzo ricavato dal pieno è ancora più leggero e rigido, a beneficio dell’efficienza totale. Il peso risparmiato ha doppio valore, perché si tratta di masse non sospese. L’inerzia diminuisce, con effetti sensibilissimi in accelerazione, in frenata e nei cambi di direzione, che diventano ancora più rapidi, reattivi e divertenti.

Un altro elemento che rende unica la MV Agusta Nürburgring è racchiuso nel ricco, esoterico kit a corredo di ciascun esemplare: si tratta di un sistema di scarico completamente in titanio, sviluppato sulla base dell’esperienza Superbike dal partner Arrow. Invece del consueto schema 4-in-1 in questo caso per scelta tecnica è stato realizzato un 4-in-2 (con l’accoppiata dei cilindri 1-2 e 3-4), con il collettore primario molto lungo per sviluppare quanta più coppia possibile. Successivamente avviene il passaggio al singolo collettore e poi al silenziatore unico, soluzione ideata per ridurre al minimo il peso complessivo e garantire la massima potenza. Nel kit è inserita la centralina con mappa dedicata.

La ricerca aerodinamica si è concretizzata in una piccola ala con funzione deportante: ha l’aspetto di un compatto cupolino, a filo del gruppo ottico anteriore. Aumenta il carico sull’avantreno alle alte velocità, contribuendo insieme agli altri elementi aerodinamici a migliorare la dinamica di guida. Del kit a corredo fanno parte altri componenti come la protezione in fibra di carbonio per lo scarico e il copri-sella del passeggero, anch’esso in fibra di carbonio.

Infine non poteva mancare una colorazione specifica, su base argento metallizzato con pennellate di rosso Nürburgring, sviluppata su una base grafica del tutto originale. Un modo per celebrare la MV Agusta Brutale più estrema di sempre. In edizione limitata e numerata con una specifica targhetta posta sulla presa d’aria destra.