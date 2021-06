MV Agusta Brutale 1000 RR: la hypernaked si aggiorna

208 cavalli “brutali”. Un motore ancora più corposo, una dotazione più ricca e una ciclistica ancora più efficace. In queste poche parole si riassume la nuova MV Agusta Brutale 1000 RR MY21.

Gli aggiornamenti sono andati a toccare ogni reparto della moto, dal motore alla ciclistica passando per un comparto elettronico aggiornato. Il risultato è una Brutale ancora più affilata, ma ancora più facile e gestibile grazie a una gestione elettronica allo stato dell’arte.

Il quattro cilindri a valvole radiali, esclusività del motore MV Agusta non solo nel segmento ma in tutto il panorama motociclistico attuale, continua nel suo percorso di sviluppo migliorando ulteriormente i suoi componenti al fine di ridurre gli attriti interni.

Un motore super performante e super raffinato dal punto di vista dei materiali adottati. Le bielle in titanio, ad esempio, sono un elemento unico nel segmento naked, sempre il titanio è il materiale utilizzato per le valvole (sia quelle di aspirazione, sia quelle di scarico), una scelta tecnica elitaria che assicura non solo potenze maggiori, ma anche il raggiungimento di regimi di rotazione elevatissimi, degni di una vera superbike.

La distribuzione è stata aggiornata con l’introduzione di una nuova fasatura degli alberi a camme allo scopo di riempire la curva di coppia ai medi e bassi regimi. L’utilizzo del rivestimento DLC (Diamond Like Carbon) per i bicchierini del comando valvole, riduce gli attriti e migliora l’affidabilità.

L’arrivo di nuovi ingranaggi della trasmissione primaria ha contribuito a ridurre l’attrito tra gli ingranaggi; al tempo stesso tutta la trasmissione è stata irrobustita migliorando l’affidabilità, soprattutto nelle partenze estreme garantite dal Launch Control, mentre il cambio elettronico EAS 3.0 giunto ormai alla terza generazione vede l’introduzione di un nuovo sensore ed è garante di cambiate più precise e con innesti più confortevoli. Lo scarico, a quattro uscite, inconfondibile marchio di fabbrica di MV Agusta Brutale cambia nell’andamento del collettore principale. Lo scopo? Enfatizzare il sound inconfondibile della Brutale, nel pieno rispetto della normativa Euro 5.

L’elettronica adesso è più completa grazie alaa nuova piattaforma inerziale IMU. Grazie a questa nuova piattaforma, i controlli di trazione e dell’impennata FLC, riescono a tutelare al massimo la sicurezza di chi guida, restando comunque dei controlli “performance oriented”, e offrendo il massimo dell’accelerazione possibile in tutta sicurezza. L’FLC in particolare, non limita l’impennata ma la controlla. L’ABS sfrutta un nuovo modulo Continental MK100 per offrire anche la funzione cornering, assicurando il miglior controllo della frenata, anche a moto inclinata.

Il cruscotto TFT 5.5”, completissimo e capace di dialogare con l’MV Ride App, con- sente di personalizzare la moto in ogni suo aspetto direttamente dallo Smartphone, oltre che offrire le funzioni più “classiche” come registrazione e condivisione degli itinerari. Grazie alla funzione mirroring è poi possibile utilizzare il dashboard come navigatore con indicazioni turn by turn. Ogni funzione è raggiungibile e navigabile rapidamente tramite il comando a Joystick sul blocchetto sinistro.

Poche, ma mirate evoluzioni all’assetto, la rendono oggi ancora più guidabile sui percorsi stretti e sconnessi. Migliorano il controllo nei trasferimenti di carico e la capacità di smorzamento delle asperità, il tutto rende la nuova Brutale 1000 RR 2021 una moto ancora più efficace su strada. Le ruote forgiate ultraleggere enfatizzano la maneggevolezza, mentre l’impianto frenante full Brembo con pompa radiale e pinze Stylema che lavorano su dischi da 320 mm all’anteriore e 220 al posteriore, assicura lo stato dell’arte della frenata. Le sospensioni sono entrambe Ohlins: forcella con steli da 43 mm e 120 di escursione, monoammortizzatore EC TTX completamente regolabile e 120 mm di escursione.