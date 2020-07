MV Agusta: con “Road Assistance” non si è mai soli

MV Agusta annuncia “Road Assistance”, una nuova iniziativa volta ad innalzare ulteriormente la qualità dei suoi servizi post-vendita e dell’assistenza alla clientela. Il servizio, offerto in collaborazione con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è a tutti gli effetti una polizza molto completa per la fornitura di assistenza stradale in caso di emergenza. Ha una validità di 2 anni ed è inclusa nel prezzo di ogni nuova moto MV Agusta acquistata attraverso un concessionario ufficiale, senza necessità di sottoscrivere alcun documento: la moto, dal momento dell’immatricolazione, è automaticamente iscritta al programma.

MV Agusta Road Assistance è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 in caso di guasti, incidenti o furti. Il centro operativo Nobis risponderà immediatamente alle chiamate e provvederà subito ad inviare un mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo. Se necessario, la moto sarà trasportata al più vicino punto di assistenza MV Agusta, in un raggio di 100 km. Eventuali spese di albergo, il rientro passeggeri o il proseguimento del viaggio, così come il recupero del veicolo riparato e l’assistenza legale sono compresi nella polizza, per la massima tranquillità di chi viaggia in sella ad una nuova MV Agusta.