MV Agusta Dragster RR SCS America: un tributo alla passione americana

MV Agusta ha sempre avuto un legame speciale con gli Stati Uniti, un paese che rappresenta libertà, avventura e grandi viaggi. Ma non solo, gli Stati Uniti sono anche sinonimo di corse e competizione. Per questo motivo, l’azienda ha creato una serie di versioni speciali chiamate “America” come omaggio a questa terra di opportunità.

Tutto ha avuto inizio nel lontano 1973, quando MV Agusta ha lanciato la 750S, una moto che indossava con orgoglio i colori della bandiera statunitense. Questa moto era un tributo al mercato americano e all’importanza che esso aveva per l’azienda.

Passarono molti anni prima che il nome “America” venisse ufficialmente assegnato a un altro modello. Fu solo nel 2004 che la Brutale 750, una naked sportiva che ha creato un nuovo segmento nel mercato, ottenne questo onore. Ma la storia non finisce qui.

Nel 2012, MV Agusta presentò la Brutale 1090 RR America, una quattro cilindri che spiccava per la sua potenza e che divenne la naked più potente mai prodotta dall’azienda. Cinque anni dopo, nel 2017, fu la volta della Brutale 800 RR America, una tre cilindri che univa design, prestazioni e tecnologia in modo eccezionale. L’anno successivo, nel 2018, la Dragster 800 RR America, un’edizione limitata di soli 200 esemplari, fece il suo ingresso sul mercato.

Gli Stati Uniti sono un mercato di fondamentale importanza per MV Agusta, e quindi non sorprende che proprio lì sia stata lanciata in esclusiva la nuova Dragster RR SCS America, una preziosa edizione speciale limitata a soli 300 esemplari numerati. Questa nuova moto si distingue per una colorazione speciale che richiama la bandiera statunitense, arricchita da una sella in pelle con cuciture “America Special Edition” realizzate artigianalmente.

La cura per i dettagli è evidente in ogni aspetto della moto. La ruota lenticolare in carbonio ha una colorazione dedicata che si abbina al serbatoio. Il numero dell’esemplare, che va dal 001 al 300, è inciso a laser sulla testa di sterzo, conferendo un tocco di esclusività.

Il kit Special Parts include il coperchio trasparente della frizione SCS, un telo coprimoto personalizzato e un certificato di autenticità. Tra gli accessori disponibili, spicca lo scarico sportivo Akrapovič in titanio con centralina dedicata, che non solo aumenta la potenza massima a 148 CV a 12.800 giri/min, ma conferisce anche un ulteriore tocco di aggressività e carattere alla moto.

La Dragster RR SCS America si basa sul celebre modello Dragster RR SCS e rappresenta una moto unica e innovativa. Oltre alle prestazioni entusiasmanti, questa moto offre una dotazione tecnica di alto livello, con particolare attenzione alla frizione automatica SCS sviluppata in collaborazione con Rekluse.

La moto combina una cura estrema dei dettagli con una base tecnica da supersportiva. Il motore tre cilindri in linea è potente e compatto, mentre la frizione SCS 3.0 consente di non utilizzare la leva al manubrio. L’albero motore controrotante, derivato dalla MotoGP, e il cambio estraibile sono soluzioni che caratterizzano il tricilindrico di MV Agusta. La ruota posteriore ha una cover in fibra di carbonio che non solo la rende più aerodinamica, ma conferisce anche un aspetto originale e distintivo.

La moto è dotata di tecnologie all’avanguardia. L’acceleratore Ride By Wire con corsa negativa migliora il controllo e il feeling durante la guida, mentre la piattaforma inerziale evoluta permette di sfruttare al meglio i controlli di trazione e l’ABS con funzione cornering. L’ammortizzatore di sterzo regolabile manualmente su 8 livelli contribuisce a rendere la guida più dinamica e sicura, anche ad alta velocità.

L’impianto frenante è progettato per garantire decelerazioni rapide e sicure, grazie alla coppia di dischi anteriori da 320 mm di diametro con pinze radiali Brembo a 4 pistoncini. Il display TFT da 5,5″ offre un’ottima leggibilità in tutte le condizioni di luce e può essere personalizzato tramite l’app MV Ride App per smartphone, che offre un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Infine, il sistema Mobisat con geolocalizzazione permette ai proprietari di tenere sempre sotto controllo la posizione della propria moto, garantendo tranquillità e sicurezza.

La Dragster RR SCS America è un modello dedicato esclusivamente al mercato nordamericano. Con la sua combinazione di design, prestazioni e tecnologia all’avanguardia, rappresenta l’apice dell’ingegneria motociclistica e l’impegno di MV Agusta nel creare moto uniche e appassionanti.