MV Agusta e RO-NI: un gioiello di alta orologeria

MV Agusta annuncia una nuova prestigiosa partnership nel quadro dei festeggiamenti per il 75esimo di fondazione del marchio: questa volta il progetto coinvolge una maison scudocrociata tra le più eclettiche ed esclusive, RO-NI, creatrice del concetto di Hyperwatch con sede a St.Moritz, capitale del lusso nel cuore delle Alpi svizzere.

RO-NI realizzerà un nuovo modello automatico, interamente costruito a mano, ispirandosi al genio motociclistico per il design, la meccanica di alta precisione e l’uso di materiali avanzati. L’orologio, battezzato RMV, sarà prodotto in una serie limitata di 75 esemplari. La storia di del Marchio è intimamente legata al mondo delle corse e dei motori, e questa collaborazione con MV Agusta costituisce un ritorno alle origini per il marchio dell’Engadina. I materiali utilizzati per l’RMV sono gli stessi di quelli che MV Agusta impiega per la creazione delle proprie #moto: titanio, lega di alluminio 7075, acciaio, fibra di carbonio ma anche pelle, Alcantara e zaffiro. La passione e la tradizione artigianale più nobile rappresentano un ulteriore legame tra le due realtà.

Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A., ha commentato: “Questa straordinaria collaborazione con #roni è un ulteriore importante passo nell’attuazione del nostro piano per lo sviluppo di alleanze strategiche e collaborazioni prestigiose. Il nostro intento è di completare l’offerta ai nostri clienti con prodotti a marchio MV Agusta di eccezionale qualità. L’RMV non sarà per tutti in quanto raggiunge i massimi livelli del lusso in materia di orologi, ma incarna perfettamente il nostro spirito di ricerca della perfezione attraverso artigianalità, bellezza e prestazioni ineguagliate. I pochi fortunati che lo acquisteranno, avranno un pezzo della nostra storia e della nostra anima. Per sempre.”

Nicola Rosa, fondatore di RO-NI Watches, ha aggiunto: “Un sodalizio che ci riempie di orgoglio e di fatto ci permette di onorare il grande impegno di un brand che è stato per tutti e da sempre simbolo di successo di arte manifatturiera. Il nostro DNA tecnologico e artistico ci ha portato naturalmente ad un connubio ideale tra le due realtà. Governiamo il tempo, ma non le passioni.”

L’RMV sarà commercializzato al prezzo di 56.000€. Ognuno dei 75 esemplari sarà prodotto su ordinazione, realizzato interamente a mano, numerato e consegnato al cliente con un certificato di autenticità.