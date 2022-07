MV Agusta: ecco la gamma RC 2022

F3, Dragster e Turismo Veloce: tre modi molto diversi di vivere il motociclismo. In comune hanno il leggendario marchio MV Agusta e l’appartenenza alla gamma RC, il vertice della sportività Made in Italy.

Disegnata fin nei minimi dettagli per essere il punto più alto nel percorso di sviluppo dei modelli che compongono una gamma realmente esclusiva, la gamma RC è l’essenza del concetto di sportività secondo MV Agusta.. La sigla identifica il Reparto Corse, come si evince facilmente dalle livree, del tutto complementari tra i tre modelli, disegnate per enfatizzare le suggestioni racing. In comune c’è anche la realizzazione in serie limitata di 200 pezzi per la F3 e di 300 pezzi per Dragster e Turismo Veloce, numerati sulla piastra di sterzo e certificati da uno specifico attestato di autenticità. Il racing kit, riservato a F3 RC e Dragster RC, è costituito da un ricco assortimento di pezzi pregiati: scarico, centralina, pedane, leve e tutto quanto permetta di trasformare la moto in una “pronto pista”.

F3 RC

Immaginate la migliore Supersport del momento. Ammantatela con i colori delle squadre ufficiali MV Agusta. Aprite gli occhi e salite in sella alla F3 RC, la più sportiva della gamma, pronta a scendere in pista. Meccanica, ciclistica e aerodinamica sono state sviluppate per un impiego senza compromessi. Steli forcella con trattamento avanzato (TiN) riducono l’attrito, le ruote sono state alleggerite del 10% e offrono un momento di inerzia inferiore del 7%. Che si tratti dell’asfalto ad alta aderenza di una pista o di quello di una bella strada statale, la sensazione alla guida sarà la stessa. Nel racing kit è incluso lo scarico in titanio Akrapovic da abbinare alla centralina con mappa racing, completato da un’estesa paratia protettiva in fibra di carbonio. Le leve freno e frizione, come anche il tappo del serbatoio, sono realizzati in lega di alluminio e lavorati alle macchine utensili con tecnica CNC. La nuova F3 RC 2022 è prodotta in soli 200 esemplari numerati.

Dragster RC SCS

Le grafiche e la colorazione, rinnovate per il 2022, richiamano immediatamente quelle delle moto schierate in Moto2 e nel Campionato Supersport. Lo sfoggio di materiali preziosi ha una doppia valenza, estetica e funzionale: ad esempio le ruote forgiate riducono le masse non sospese e migliorano la maneggevolezza nei cambi di direzione; la fibra di carbonio enfatizza il design che caratterizza la Dragster e la rende unica tra le naked di media cilindrata. Il motore tre cilindri 800, già riferimento assoluto per prestazioni, risulta ulteriormente valorizzato dal racing kit, che include il terminale di scarico SC-Project in titanio e la centralina con mappatura ottimizzata, oltre allo splendido coperchio trasparente per la frizione. La nuova Dragster RC SCS 2022 è prodotta in soli 300 esemplari numerati e completi di certificato di autenticità.

Turismo Veloce RC SCS

La più eclettica delle MV Agusta nella versione RC è impreziosita da tanti dettagli, che la rendono ancora più esclusiva, anche grazie alla produzione limitata a soli 300 esemplari numerati e certificati. Numerosi gli aggiornamenti, che vanno dallo scarico riprogettato alla nuova taratura delle sospensioni, senza dimenticare il parabrezza maggiorato e il sensore del cambio elettronico rivisto per aumentare affidabilità e precisione. Inedita la piattaforma inerziale. Confermata la sofisticata soluzione Smart Clutch System, sviluppata da MV Agusta insieme a Rekluse: permette partenze lampo facendo a meno della leva frizione per fermarsi e ripartire, rendendo la guida ancora più facile, spensierata e sportiva.