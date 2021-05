MV Agusta Rush 2021: tante novità per la ultra naked da 208 Cv

Rush è il punto di vista più estremo di MV Agusta sul mondo delle ultra naked. Una moto unica, esclusiva, realizzata solo in 300 esemplari esplora nuovi limiti nel design e nelle performance.

Mai una naked ha toccato vette così alte per look e livello di finiture. Per il 2021 la Rush riceve numerosi aggiornamenti che la rendono ancora più sportiva, ma al tempo stesso sicura da utilizzare su strada.

Quattro cilindri in linea, valvole radiali, bielle e valvole in titanio. Il motore della Rush, sottoposto a continue evoluzioni tecnologiche, migliora anche nel 2021 grazie all’adozione di nuovi componenti che consentono di

ridurre gli attriti interni. Un motore super performante e super raffinato dal punto di vista dei materiali adottati, capace della potenza record, per una naked da 1000 cc, di 208 cavalli a 13.000 giri.

La distribuzione è stata aggiornata con l’introduzione di una nuova fasatura degli alberi a camme studiata per offrire una coppia più favorevole ai bassi e medi regimi senza penalizzare la spinta furiosa e l’allungo che da sempre caratterizzano questo motore. Al tempo stesso tutta la trasmissione è stata irrobustita migliorando l’affidabilità, soprattutto nelle partenze estreme garantite dal Launch Control, mentre il cambio elettronico EAS 3.0 di terza generazione vede l’introduzione di un nuovo sensore assicurando cambiate più precise e innesti più confortevoli. Lo scarico, a quattro uscite, inconfondibile marchio di fabbrica di MV Agusta, più scenografico che mai sulla Rush, cambia nell’andamento del collettore principale così da enfatizzare il sound unico del quattro cilindri, nonostante ora il motore rientri nei limiti della normativa Euro 5.

Poche, ma mirate evoluzioni di assetto la rendono oggi ancora più guidabile. Migliorano il controllo nei trasferimenti di carico e la capacità di smorzamento delle asperità, il tutto rende la Rush 2021 una moto ancora più efficace. L’impianto frenante Full Brembo con pompa radiale e pinze Stylema è semplicemente lo stato dell’arte della frenata.

La MV Agusta Rush 1000 è anche disponibile con il racing kit, una serie di modifiche alla centralina, allo scarico e alle sovrastrutture che consentono di migliorare peso e potenza, oltre che le prestazioni. Rispetto alla Rush 1000 di serie (208 CV e 186 kg a secco), la moto racing pesa due chili in meno e guadagna 4 CV.