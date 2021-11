MV Agusta: un portale dedicato alla e-mobility del brand

Dopo il lancio di AMO, la prima bici elettrica del gruppo, MV Agusta annuncia l’apertura di un nuovo sito di e-commerce dedicato alla sua linea di mobilità elettrica, che ora include anche il monopattino RAPIDO. emvagusta.com si distingue per una user experience coinvolgente e di qualità, con descrizioni dettagliate dei prodotti, una navigazione facile ed intuitiva e un sistema innovativo di pagamento e check-out fatto di pochi semplici passaggi. Inoltre un’intera sezione del portale è dedicata all’assistenza post vendita, e gli utenti troveranno anche un blog e una news page con le ultime notizie sul mondo elettrico di MV Agusta.

Acquistare una bici elettrica MV Agusta non è mai stato così semplice, con la consegna entro tre settimane dall’ordine e una modalità semplificata di check out e pagamento. Sfogliare le varie schede relative ai modelli disponibili, scoprirne ogni dettaglio, è piacevole e intuitivo. I proprietari possono accedere direttamente alla sezione “garanzia” e ottenere immediata assistenza in modo puntuale e professionale. Per il pagamento si può scegliere tra diverse soluzioni, incluse quelle innovative e convenienti messe a disposizione dal partner Splitit.

Splitit permette agli acquirenti di utilizzare le loro carte di credito esistenti: dopo l’approvazione in tempo reale, potranno pagare il loro nuovo e-vehicle MV Agusta suddividendo l’importo in diverse rate automatiche. Il portale accetta inoltre tutti i principali metodi di pagamento, inclusi Apple Pay, Google Pay e PayPal.

Ratmir Sardarov, a capo della divisione e-mobility di MV Agusta, ha dichiarato: “Siamo lusingati e felici del responso del pubblico dopo la presentazione di AMO e del nostro monopattino RAPIDO nella sua veste più elegante, la versione Serie Oro. Dato il crescente interesse per i nostri veicoli elettrici, avevamo bisogno di uno spazio adatto, un punto d’incontro dedicato a tutti coloro che desiderassero avvicinarsi ai nostri prodotti, acquistarli e rimanere informati su tutte le nostre iniziative legate alla mobilità elettrica. emvagusta.com è la soluzione perfetta per intercettare una vasta audience, attenta a salute e ambiente, alla ricerca di un modo sofisticato e moderno di spostarsi in città.”