MWC 2023: Xiaomi annuncia Xiaomi 13 Series e nuovi prodotti AIoT

Xiaomi Watch S1 Pro è la sintesi della fusione tra il design classico degli orologi e la tecnologia contemporanea degli smartwatch. Realizzato con materiali di prima qualità che trasmettono resistenza e stile, questo orologio vanta un importante display AMOLED da 1,47″, una corona girevole e un vetro in cristallo di zaffiro antigraffio che ne assicura una funzionalità di lunga durata. È disponibile in due varianti di colore, Black e Silver, caratterizzati una cassa argentata con cinturino in pelle marrone e una cassa nera con cinturino in gomma fluorurata nera, entrambe personalizzabili con oltre 100 eleganti quadranti per soddisfare tutti i gusti. Inoltre, il perno universale dell’orologio consente una facile intercambiabilità dei cinturini, aumentandone ulteriormente la versatilità.