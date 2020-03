My First Gioseppo, i primi passi con stile e sicurezza

Gioseppo sa quanto sia importante la salute dei piedini nei primi anni di vita e allo stesso tempo quanto sia fondamentale offrire ai genitori un prodotto di altissima qualità che si adatti alle tendenze del momento in chiave mini.

Gioseppo già da qualche stagione realizza infatti una speciale collezione pensata per accogliere i piedini dei più piccoli durante il delicato momento di crescita: MY FIRST GIOSEPPO.

Un linea dal design accattivante capace di coniugare stile, comfort e sicurezza durante le prime fasi di crescita. I sandaletti per questa Primavera Estate 2020 sono dotati di una suola leggera e flessibile, tallone rinforzato e sottopiede imbottito con lattice naturale che consentono una grande libertà di movimento garantendo la massima comodità e stabilità.

Realizzata esclusivamente in Spagna, My first Gioseppo unisce materiali di prima qualità e traspiranti con la creatività che da decenni caratterizza il marchio.

I colori che accompagnano questi sandaletti sono freschi, brillanti e alla moda, pronti per essere sfoggiati in ogni occasione, dal momento di gioco fino ad una serata speciale con mamma e papà.

