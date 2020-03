My Hero One’s Justice 2 è ora disponibile

MY HERO ONE’S JUSTICE 2 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC digital.

Basato sulla celebre licenza di MY HERO ACADEMIA, il gioco introdurrà il più recente arco narrativo, consentendo ai fan di impersonare alcuni nuovi combattenti, come Mirio Togata, Sir Nighteye o Kai Chisaki.

I giocatori potranno scoprire entrambi i lati della giustizia vestendo i panni di un Eroe o un Villain nella modalità Storia. Inoltre, la modalità Missione aggiungerà molti altri contenuti al gioco portando una nuova esperienza di Hero Office, che consentirà di reclutare i propri personaggi preferiti e creare la propria leggenda!

MY HERO ONE’S JUSTICE 2 è destinato a offrire una completa esperienza di combattimento sia per gli appassionati del genere che per i nuovi giocatori. Nella modalità Online, i giocatori più competitivi potranno mettere alla prova le proprie abilità e competere per conquistare la vetta della classifica!

