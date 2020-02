MYMI: L’ANTI-ABBANDONO PER BAMBINI IN GRADO DI FUNZIONARE ANCHE SENZA SMARTPHONE

Con il 21 dello scorso novembre, i dispositivi anti-abbandono sono diventati obbligatori per chi viaggia in auto con bambini sino a 4 anni. La legge prevede specifiche caratteristiche di conformità, che la startup milanese bluon soddisfa in pieno con MyMi, andando anche ben oltre. Già conosciuta come realtà di riferimento nel settore della sicurezza dei bambini e delle famiglie grazie ai braccialetti intelligenti Semiperdo, bluon ha voluto dare vita a un prodotto capace di superare le limitazioni riscontrate sino a oggi sul mercato.

MyMi, universale e compatibile con tutti gli ovetti e seggiolini auto, presenta un importante punto di forza: grazie al tracker-portachiavi in dotazione, può essere usato da tutti anche senza smartphone. In questo modo la configurazione è immediata e non richiede alcuna competenza tecnica.



Non solo; particolare cura è stata dedicata al design del prodotto e alla tecnologia: chi preferisce infatti avere tutto sotto controllo con il proprio smartphone può installare l’app MyMi, disponibile sugli Store per Android dalla versione 5 in su e naturalmente per iPhone. Una chicca è che l’applicazione è stata realizzata anche per Apple Watch!

Nel solco dei servizi inclusi a vita garantiti da bluon per i propri prodotti, come Semiperdo o il micro-tracker GPS bluon.active, anche nel caso di MyMi non si pagheranno mai canoni o costi aggiuntivi per l’invio delle segnalazioni di emergenza: quelle ai familiari, poi, non sono semplici messaggi SMS, ma veri e propri allarmi aptici, acustici e visivi, andando anche in questo al di là delle prescrizioni minime previste dalla legge.

“L’attenzione verso le famiglie contraddistingue il nostro lavoro, giorno per giorno – ha dichiarato Paco Simone, Founder e CEO di bluon – Uno sviluppo costante che parte dalla progettazione e arriva al design, non soltanto del prodotto, ma anche dell’interfaccia d’uso e di tutti i materiali informativi e di comunicazione. E poi la scelta di campo di non avere costi nascosti o ricorrenti, garantendo che ogni servizio della piattaforma software sia incluso a vita”.



Va inoltre segnalato che MyMi è dotato di batterie sostituibili, per evitare di gettare via il dispositivo una volta scariche, in questo modo è possibile salvaguardare anche l’ambiente. In più si tratta di comuni pile a bottone, con un costo di sostituzione davvero irrisorio.

Ma come funziona? Con l’acquisto di MyMi si ricevono in dotazione sia il cuscino intelligente, universale e compatibile con tutti i seggiolini, sia il tracker-portachiavi che può emettere segnali acustici visivi in caso di allontanamento dal proprio veicolo con bimbo a bordo. In aggiunta è possibile scaricare l’app compatibile con Android e iOS, l’attivazione di MyMi avviene automaticamente a ogni utilizzo non appena il bambino si siede sul seggiolino. La corretta attivazione è segnalata da un bip prolungato. In caso di mancata connessione Bluetooth viene inviato un segnale acustico persistente al genitore. Infine, quando la batteria è quasi esaurita, sia il cuscino sia il tracker-portachiavi emettono specifiche segnalazioni acustiche. Tra l’altro, tramite l’app è possibile monitorare costantemente il livello della batteria del cuscino intelligente.

La cura prestata da bluon nel progettare MyMi emerge anche dal livello delle informazioni a corollario offerte al pubblico: oltre a esaurienti spiegazioni sulle specifiche di conformità alla legge e sulle modalità per ottenere il bonus statale di 30 Euro per bambino, vi è una sezione, accessibile anche dalla app, dedicata all’amnesia dissociativa (richiamata pure dal manuale di istruzioni) e un’altra rivolta all’attenzione dei genitori verso i propri figli durante i viaggi in auto. Non mancano tutorial e videoguide e un’assistenza guidata di facilissima navigazione per trovare subito le proprie soluzioni.

Il dispositivo anti-abbandono MyMi (cuscino intelligente + tracker-portachiavi + app) ha un prezzo al pubblico suggerito di 69,90 Euro IVA inclusa ed è in vendita in tutta Italia presso i rivenditori autorizzati

