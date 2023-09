NABA x BALDININI: la sneaker diventa arte

Sabato scorso lo store di Baldinini in Via della Spiga 26, a Milano, si è trasformato in un laboratorio artistico creativo. Per l’occasione, gli studenti del Triennio in Design di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, sono stati protaginisti di una live art performance che prevede la customizzazione degli accessori dedicati al progetto. Gli studenti personalizzeranno alcuni pezzi della capsule collection ACBC x Baldinini, le sneakers realizzate con materiali responsabili e certificati, riciclati pre e post consumo e bio-based.

La limited edition realizzata con l’Accademia nasce come special project che vuole valorizzare il talento dei giovani creativi e rappresenta l’heritage di Baldinini con uno sguardo al futuro in chiave responsabile, raccontato attraverso un connubio tra tradizione e innovazione e un colloquio con le giovani generazioni.

L’intesa nel segno della responsabilità ambientale proseguirà con ACBC nella stagione primavera-estate 2024 con 4 nuovi modelli uomo-donna declinati in diverse varianti colore realizzati in materiali eco e animal-free.

“Il fil rouge di questa collaborazione è la passione per la ricerca creativa, l’arte, l’innovazione e la responsabilità sociale che ci ha spinto a realizzare questo progetto. I giovani talenti sono il futuro del nostro sistema moda e il loro contributo, così come il loro approccio e la loro visione, sono per noi motivo di ispirazione e continuo aggiornamento”, ha commentato Christian Prazzoli, AD di Baldinini.

La capsule collection ACBC x Baldinini sarà in vendita al pubblico a partire da ottobre 2023 nei siti e-commerce delle due aziende e presso selezionati rivenditori.