Nacon presenta MG-X PRO e la Nacon Academy

Nacon Italia, leader nella progettazione e produzione di periferiche per videogames e distribuzione di videogiochi AA, annuncia la sua partecipazione al Lucca Comics & Games 2022, la fiera internazionale dedicata ai videogiochi, all’animazione e al fumetto più importante d’Italia.

Un programma ricco di eventi speciali tra giochi e anteprime è stato ideato per l’occasione da Nacon Italia, a partire da una call to action stampata su 40.000 brick di acqua distribuiti durante la fiera: otto cosplayer inviteranno i partecipanti a provare il nuovo controller per smartphone MG-X PRO. Gli appassionati avranno inoltre la possibilità di giocare nelle postazioni gaming allestite, potendo così scoprire i giochi, gli omaggi e tutti i prodotti Nacon, in particolare le cuffie RIG di ultima generazione.

C’è molta attesa pe il lancio di MG-X PRO, il nuovo pad Nacon per il cloud gaming. Dotato di tutte le funzionalità di un controller di gioco ufficiale, MG-X PRO offrirà a tutti gli utenti del Game Pass di Xbox un’esperienza ottimale di gioco su smartphone, senza scendere a compromessi per quanto riguarda comfort e precisione. Le caratteriste tecniche di MG-X PRO lo rendono il controller perfetto per vivere l’esperienza Xbox in qualsiasi momento: grazie alla compatibilità universale supporta tutti gli smartphone con sistema Android 6 e successivi e con schermo fino a 6.7 pollici. MG-X PRO può essere associato facilmente allo smartphone grazie alla connessione Bluetooth 4.2, e la durata della batteria arriva fino a 20 ore.

Dal 18 ottobre Nacon ha annunciato la nascita di Nacon Academy, la nuova community virtuale pronta ad accogliere gamers di ogni tipo che vorranno mettere in gioco il proprio talento. Entrare nella crew della Nacon Academy significa diventare dei veri e propri content creators assistiti da un team di esperti del settore videoludico. I membri della community verranno guidati nella creazione di contenuti social, oltre ad avere accesso a una serie di call to action dedicate, scontistiche e premi, preview di videogiochi e inviti a fiere ed eventi presenti tutto l’anno.