NamX e Pininfarina presentano il concept HUV al Goodwood Festival of Speed

NamX, in collaborazione con Pininfarina, ha annunciato la sua partecipazione al prestigioso Goodwood Festival of Speed, che si svolgerà dal 13 al 16 luglio nel Regno Unito. Insieme, presenteranno il concept NamX HUV all’interno del Future Lab. Progettato da Pininfarina in collaborazione con lo studio di design DE LUSSAC, l’HUV rappresenta un salto in avanti nella mobilità alimentata a idrogeno, aprendo la strada a un’esperienza agile e priva di emissioni di carbonio.

Come nuovo attore nel settore automobilistico, NamX si impegna a portare sul mercato nuove prospettive e soluzioni innovative. Il concept HUV rappresenta una pietra miliare nella visione di NamX, che mira a rendere l’idrogeno verde accessibile in tutto il mondo. Lavorando con Pininfarina, NamX ha reinventato il tradizionale design dei SUV con curve moderne e un sistema di alimentazione integrato a idrogeno. Al centro del concetto HUV, c’è un innovativo sistema di serbatoio rimovibile che alimenta parzialmente il veicolo tramite capsule di idrogeno, segnando una rivoluzione nella mobilità pulita e sostenibile. Il concept HUV è dotato di sei capsule di idrogeno nella parte posteriore dell’auto, che offrono un’autonomia di 700-800 chilometri. Le capsule possono essere ricaricate presso le stazioni di rifornimento di idrogeno, consegnate direttamente all’utente o ottenute comodamente presso i CapXtores, garantendo a tutti l’accessibilità all’idrogeno.

Il Future Lab, che torna per il suo sesto anno, sarà l’ambiente ideale per presentare il concept NamX HUV. Situato nel cuore del Festival of Speed, si concentra sulle “Tecnologie per un mondo migliore”. In linea con questa missione, il Future Lab ospita quattro temi che mettono in risalto 24 aziende, laboratori e innovatori internazionali all’avanguardia. NamX, in collaborazione con Pininfarina, sarà presente nell’area denominata “Powering the Future”, per presentare soluzioni per alimentare il futuro in modo efficiente, pulito e veloce.