NAMX HUV: ecco il SUV a idrogeno firmato Pininfarina

NAMX ha presentato il prototipo del suo HUV, la prima vettura al mondo parzialmente alimentata da un sistema brevettato di serbatoio rimovibile che promette di rivoluzionare l’esperienza della mobilità pulita e di rendere l’idrogeno disponibile su larga scala. Disegnato in collaborazione con Pininfarina, dallo stile puro e deciso, l’HUV è un SUV alimentato da fuel cell a idrogeno e dotato di un serbatoio fisso e di sei capsule rimovibili, che garantiscono una autonomia totale di 800 chilometri. L’uso delle capsule come serbatoi secondari è un’innovazione rivoluzionaria, che apre le porte all’uso dell’idrogeno per i veicoli privati​​su larga scala, attraverso un modello di distribuzione dell’energia on demand nuovo e totalmente decentralizzato.

Con l’drogeno “on demand” una mobilità sostenibile e illimitata

L’HUV di NAMX fa parte di un progetto industriale e tecnologico su larga scala che punta a conciliare mobilità umana e salvaguardia dell’ambiente grazie all’idrogeno verde. I cofondatori di NAMX, Faouzi ANNAJAH e Thomas de LUSSAC, intendono portare avanti questo progetto dall’inizio alla fine, riunendo attori chiave del settore, utilizzando le migliori tecnologie esistenti e creando le soluzioni ancora mancanti.

L’HUV e la sua tecnologia sono i primi prodotti a utilizzare questo approccio unico. L’offerta di nuovi modi per fornire idrogeno ai clienti finali e di flessibilità per ricaricarlo va incontro alle sfide della mobilità verde. Il contesto geopolitico evidenzia l’importanza strategica dell’idrogeno, il cui obiettivo di produzione è triplicato in ambito Repower EU e che offre un chiaro percorso per decarbonizzare la mobilità in Europa e oltre, con quasi 1,5 miliardi di veicoli privati​​da sostituire entro il 2050. Inoltre, permettendo consegne a domicilio e un cambio serbatoio in pochi secondi, NAMX rivoluziona l’esperienza della mobilità pulita, garantendo fluidità, flessibilità e accessibilità.

L’HUV, con la sua tecnologia, fa rivivere la storica promessa di libertà legata all’automobile, nel quadro di un futuro sostenibile, dove la mobilità è armonizzata con l’ambiente.

Un SUV futuristico dalle prestazioni solide, progettato con stile

Frutto della collaborazione tra NAMX e PININFARINA, il design dell’auto riflette la grande attenzione ai dettagli e alla purezza. L’inventiva di Thomas de LUSSAC, anche designer di NAMX, è stata rafforzata dal know-how unico di Kevin RICE, Chief Creative Officer di PININFARINA, e del suo team, per disegnare un prototipo decisamente orientato verso il futuro e al tempo stesso ispirato da vari fattori.

L’HUV sarà commercializzato in due versioni: una base a trazione posteriore da 300 CV, per una velocità massima limitata a 200 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e poi una versione GTH a trazione integrale da 550 CV, per una velocità massima limitata a 250 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. L’HUV sarà commercializzato a partire dall’ultimo trimestre del 2025, con una fascia di prezzo compresa tra i 65.000 e 95.000 euro, a seconda delle opzioni.

HUV concept, design story by Pininfarina

Nel progettare insieme l’HUV, Pininfarina e NAMX hanno ridefinito un approccio creativo completamente nuovo. Si tratta di un’auto di “prossima generazione”, una fusione futuristica di volumi decisi, disegno di grande personalità e un tocco retrò attorno ai fari. Da qualsiasi angolazione, la vettura appare chiaramente una NAMX.

Per NAMX sono stati creati un nuovo linguaggio di design e una nuova identità, non solo al fine di celebrare un nuovo marchio, ma per dare un significato completamente nuovo all’innovativo concetto di idrogeno, mai visto prima. Stilisticamente parlando, l’HUV adotta consapevolmente un’immagine contrastante rispetto all’attuale approccio di “green design”.

Si è partiti dalla progettazione delle capsule di idrogeno estraibili e dalla ricerca del modo migliore per integrarle nell’auto da un punto di vista funzionale, ergonomico e di user experience. Il volume complessivo del veicolo ha iniziato a prendere forma tenendo presente il posizionamento dei passeggeri e l’intricato sistema di serbatoi e della parte posteriore. Di conseguenza, NAMX HUV sarà probabilmente la prima vettura nella storia di Pininfarina progettata partendo dal posteriore per arrivare al frontale. Avvicinandosi lateralmente all’HUV non si può fare a meno di notare il profilo slanciato e cuneiforme della vettura. L’HUV vanta un frontale ben definito, linee laterali che salgono fino a culminare in un volume posteriore estremamente potente e deciso.

Sempre lateralmente, due linee si intersecano fino a formare una “X” – un tentativo deliberato di visualizzare il nome del marchio NAM”X” sull’auto. I possenti parafanghi si allargano dalla “X” verso l’esterno e avvolgono l’estremità del veicolo, quanto basta per creare l’intero volume. Questo movimento semplice e iconico armonizza l’intera vettura e rientra inconfondibilmente nella filosofia di Pininfarina. La “X” è anche al centro del disegno del concept. L’imponente griglia anteriore massimizza i requisiti di raffreddamento delle celle a combustibile, mentre il suo profilo e quello della luce di carica richiamano la “X”. Le luci, larghe e orizzontali, attraversano tutta la parte anteriore, caratterizzando in maniera unica anche il volume posteriore.

