Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto per Switch, aperte le prenotazioni

I fan possono ora prenotare NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO, titolo in uscita il 24 aprile per Nintendo Switch.

Chi prenoterà il gioco su Nintendo eShop riceverà la possibilità di sbloccare in anticipo Momoshiki e Kinshiki e altri 33 potenti personaggi, potendo così usarli sul campo di battaglia da subito! Non solo, ci saranno anche 11 nuovi outfit in arrivo dalla saga di Boruto. Gli altri giocatori dovranno sbloccare questo contenuto giocando!

Attenzione: tutti i contenuti rilasciati in precedenza sulle altre piattaforme, incluse espansioni e contenuti scaricabili, saranno parte di questo gioco. Inoltre, Momoshiki e Kinshiki si uniranno al roster di oltre 100 personaggi e saranno disponibili gratuitamente per Nintendo Switch!

