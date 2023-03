Nasce la “Museo Ducati e Museo Automobili Lamborghini Experience”

Ducati ha rinnovato l’offerta della Borgo Panigale Experience, un percorso di visita del Museo Ducati e delle linee di produzione dell’azienda. La novità, adesso, è rappresentata da una collaborazione con Automobili Lamborghini, finalizzata a offrire ai visitatori un’esperienza ancora più coinvolgente e completa.

La “Museo Ducati e Museo Automobili Lamborghini Experience” (dal 25 marzo al 7 maggio) prevede la visita guidata dei due musei in un’unica giornata, usufruendo di una tariffa ridotta per i due biglietti e di un servizio di bus navetta gratuito tra i complessi museali di Borgo Panigale e Sant’Agata Bolognese. La modalità sarà disponibile solo il sabato e la domenica per un gruppo massimo di 15 persone, con visita guidata condotta da guide qualificate per entrambi i musei in lingua italiana o inglese a weekend alterni.

Per accedere alla tariffa ridotta e usufruire del servizio di bus navetta è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata sul sito di Lamborghini o sulla pagina dedicata del sito di Ducati. Le informazioni sulle modalità di visita e prenotazione sono disponibili nella sezione dedicata alla Borgo Panigale Experience sul sito di Ducati.

L’offerta della Borgo Panigale Experience si conferma un’occasione unica per entrare nel mondo delle Rosse di Borgo Panigale e scoprire la storia e la passione che animano il marchio Ducati. La collaborazione con Automobili Lamborghini, inoltre, arricchisce ulteriormente l’offerta, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire anche il mondo delle auto sportive di lusso, sempre nel segno dell’eccellenza italiana e della Motor Valley.