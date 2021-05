Nasce la nuova Divisione Van di Avis Budget Group

Avis Budget Group, uno dei leader mondiali nella fornitura di soluzioni di mobilità, annuncia il lancio in Italia della sua nuova Divisione Van, il polo di van renting nato per venire incontro alle nuove richieste del mercato e supportare al meglio le necessità dei servizi logistici di consegna e trasporto delle imprese e dei privati.

Il nuovo polo consentirà di integrare i servizi e le specificità dei due brand che già sono parte del Gruppo: AmicoBlu, il marchio ormai diventato sinonimo di noleggio a breve termine di veicoli commerciali, che può contare su un network territoriale diffuso in modo capillare e su una flotta che, per dimensioni e varietà, è in grado di rispondere a ogni necessità di trasporto, incluso il trasloco “fai da te”; e Morini Rent, che offre un’ampia selezione e fornisce servizi specializzati e veicoli allestiti ed isotermici ed è quindi in grado di offrire competenza e professionalità anche nel caso di esigenze di noleggio di nicchia come il refrigerato o nel caso di servizi di mobilità accessibile.

Il processo di integrazione del servizio van dei due brand AmicoBlu e Morini Rent rientra nell’ambito di un più ampio processo di trasformazione di Avis Budget Group in risposta alla pandemia di Covid-19 e alle nuove esigenze di viaggio e di servizio dei viaggiatori. Negli ultimi mesi l’azienda ha concentrato i suoi cambiamenti su soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, ancora più in linea con le esigenze sempre più diversificate dei clienti, siano essi corporate o privati.

In particolare, con il recente sviluppo del last mile delivery e un aumento del ricorso all’e-commerce, unito al progressivo spostamento del mercato dalla proprietà di un veicolo all’utilizzo dei mezzi di trasporto, specialmente per quanto riguarda le PMI, ai fornitori di mobilità è stato richiesto un rapido aggiornamento dei modelli di servizio in grado di sostenere la domanda sempre crescente di veicoli commerciali a noleggio, soprattutto a supporto delle imprese che operano nei settori delle spedizioni e del delivery.

Rita Rossi, General Manager Italia di Avis Budget Group, ha dichiarato: “In questo periodo in cui si ha bisogno di maggiore flessibilità in ogni settore, un unico polo per il noleggio dei veicoli commerciali contribuisce a rispondere in modo più efficace alle esigenze delle imprese in particolare, offrendo soluzioni di mobilità sempre più personalizzate e, in alcuni casi, permettendo anche di integrare la flotta di proprietà per coprire picchi di domande concentrate solo in alcuni periodi dell’anno. La nascita di questo nuovo polo consente di definire un nuovo modello di servizio, adattabile alle molteplici esigenze di un ambiente di mobilità in costante evoluzione.”

La nuova Divisione Van rappresenta la risposta di Avis Budget Group alle nuove esigenze di mobilità dei clienti e un ulteriore passo avanti verso una mobilità sempre più smart.