Natale FILA: idee creative per i bambini

Cento anni di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, un secolo di passione per dare forma al sogno creativo di bambini, ragazzi e adulti. Un percorso che l’ha vista entrare in milioni di case, scuole, uffici e atelier con più di 25 marchi iconici tra cui Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Maimeri, le carte Canson e Arches, e migliaia di prodotti per scrivere, disegnare, colorare, modellare, dipingere. Tra i momenti più importanti dell’impegno creativo di F.I.L.A., quelli che portano verso il Natale. E come ogni anno l’obiettivo è quello di illuminare gli sguardi dei bambini, i veri grandi protagonisti della ricorrenza, con tante proposte pronte ad accendere la loro fantasia. Idee che rispondono alle esigenze di genitori e adulti sempre alla ricerca di cadeaux speciali, capaci di divertire ed educare. Eccone alcune:

Didò: doni da manipolare con allegria

Didò Space Discovery, una novità che si fa gioco a partire dalla confezione stessa che si trasforma in un razzo grazie alle ali da montare. All’interno un ricco contenuto per partire alla conquista della Luna: 10 salsicciotti colorati e 2 barattolini glitter di pasta per giocare Didò, 1 tovaglietta spaziale, 1 formina per stampare alieni e UFO e tanti accessori per permettere ai bambini di modellare pianeti e astronauti, guidati dalla fantasia ma anche dallo speciale leaflet completo di istruzioni.

I bambini amano imitare i genitori in ogni loro gesto e con Didò Shop possono imparare a fare i conti in modo semplice e divertente, giocando a far la spesa proprio come i grandi. Una novità con un contenuto ricco di pasta Didò per giocare e modellare i prodotti da vendere e compare. A far da scenario, lo speciale negozio da costruire grazie al materiale cartotecnico fornito nel pack, completo di scaffale, cassa, cestello, soldini e cartellini-prezzo.

E l’imitazione passa anche in cucina, così, in linea con il trend del momento che vede i Pastry Chef cavalcare l’onda del successo, arriva My Didò Bakery. Insieme a 4 barattoli e 4 salsicciotti colorati di pasta per giocare Didò, la macchina per la pasta con 20 forme originali, ruzzola, coltellino e mattarello, un libricino ricco di dolci istruzioni per creare tanti dolci e pasticcini e una tovaglietta dove servire le proprie irresistibili creazioni. Una novità che si unisce all’ampia serie “food”, presentandosi ai piccoli fan anche via social.

Un’altra grande novità di stagione perfetta come regalo di Natale è Didò Dado Matto, il primo gioco di società Didò per i più piccoli: sviluppa capacità cognitive e associative attraverso la manipolazione, con tanto divertimento in più. Fino a 5 giocatori, 3 salsicciotti a testa, 1 dado stampante a 6 facce con 5 animali + 1 Jolly-Didò. Il tabellone da gioco è suddiviso in 5 aree, a ognuna corrisponde un animale la cui sagoma è ripetuta 3 volte. A turno si lancia il dado e se esce l’animale con cui si sta giocando, si stampina e si posiziona su una delle sagome. Vince chi le riempie per primo.

Continua poi la licenza con i gatti più famosi del mondo e arriva la nuova scatola Didò 44 gatti: all’interno le formine di Lampo, Milady, Polpetta, Pilou, Gas, Cosmo, Lola, Snoogie e tutto l’occorrente per creare il mondo dei Buffycats e farli giocare sulla tovaglietta scenario della Casa di Nonna Pina.