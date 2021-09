Nautica: ecco il nuovo “Surround View” di Garmin

Garmin, leader mondiale nella navigazione satellitare, annuncia oggi il sistema Surround View: un’innovazione per la nautica da diporto e lo yachting. Utilizzando sei telecamere installate a filo sullo scafo, Surround View fornisce una visione a 360 gradi per aiutare l’armatore a visualizzare rapidamente tutto ciò che si trova intorno alla propria imbarcazione durante l’ormeggio o le manovre difficili.

Finalmente ci avviciniamo con questa nuova tecnologia ad altri mondi, che utilizzano questo sistema da ormai svariati anni, dando la possibilità ai più grandi Cantieri di sfruttare al massimo le potenzialità di questo prodotto facendo sentire ancora più in sicurezza l’armatore od il Capitano.

Il sistema è composto da sei telecamere 1080p: una telecamera a prua, una a poppa e due telecamere installate a dritta e a sinistra. Quando il sistema è attivo fornisce un’immagine completa con visione a 360 gradi dall’alto in tempo reale di tutta l’imbarcazione direttamente sui chartplotter Garmin compatibili. Progettato per ottimizzare la visibilità e ridurre al minimo i punti ciechi, l’armatore potrà visualizzare, oltre alla vista a 360°, una o due telecamere contemporaneamente. Il sistema fornisce inoltre una serie di funzioni di realtà aumentata per una maggiore consapevolezza della situazione circostante ed evitare possibili collisioni, tra cui:

Visual Bumper – fornisce un indicatore visivo, a una distanza configurabile dall’utente, intorno all’imbarcazione per mostrare all’armatore quando qualsiasi oggetto non acquatico come banchine o moli supera tale barriera

Distance Markers – offre all’armatore riferimenti visivi intorno all’imbarcazione per aiutarlo a determinare la distanza durante la manovra in spazi ristretti

Vista bird’s-eye – L’immagine bird’s-eye, attraverso le sei telecamere, fornisce una visione a 360 gradi intorno all’imbarcazione.

Multi Video – Visualizza una o due telecamere e le immagini bird’s-eye contemporaneamente

Basso profilo – Il basso profilo delle telecamere fonde la funzionalità con un’estetica moderna e di design

Installazione sicura e performante

Con un peso di poco meno di 700g tra acciaio e policarbonato, l’installazione ad incasso durante il processo di costruzione e assicura che le telecamere siano sicure e prive di manutenzione. Progettato per adattarsi a praticamente tutte le imbarcazioni, il sistema è compatibile con una vasta gamma di chartplotter o MFD Garmin, tra cui la serie GPSMAP® 8400/8600, la serie GPSMAP 7×3/9×3/12×3 o il Volvo Penta Glass Cockpit System.