Nautilus: il primo zaino di Hevik

E’ pensato per un pubblico “dueruotista” unisex in cerca di uno zaino adattabile facilmente a differenti utilizzi. Nautilus è una new entry assoluta nella collezione di Hevik.

La capacità di carico – media – scelta dal marchio, 15 litri, è più che sufficiente al trasporto del bagaglio necessario ai tragitti di tutti i giorni e allo stesso tempo è capace di rendere Nautilus un valido supporto in tutte quelle occasioni in cui si lascia la città per qualche giorno.

Il vano principale, dotato di chiusura con zip, propone un alloggiamento separato per notebook o tablet, un plus che piacerà a chi ha scelto la moto o lo scooter per recarsi in ufficio. Un ulteriore tasca, che copre buona parte del lato anteriore, risulta un comodo contenitore per gli oggetti da avere sempre a portata di mano.

Non mancano poi due ampie tasche laterali porta bottiglia, la maniglia per il trasporto a mano la base antiscivolo.

A dare una marcia in più al prodotto ci pensa l’estetica attraverso le colorate grafiche “a blocchi” che caratterizzano la parte bassa dello zaino. Al classico nero/grigio Hevik aggiunge due varianti a tinte fluo mettendo in campo il giallo e il rosa.

Nautilius è in vendita a 44,90 euro.