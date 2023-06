Navee arriva in Italia con il monopattino elettrico V40

Navee, azienda leader nel settore della mobilità elettrica, presenta in Italia il Navee V40, uno scooter elettrico innovativo che si distingue per le sue eccezionali caratteristiche. Progettato per migliorare l’esperienza quotidiana dei pendolari e rispettare le normative locali, il V40 unisce tecnologia all’avanguardia, straordinarie misure di sicurezza e un comfort di alto livello, rendendolo la scelta ideale sul mercato.

Uno dei punti di forza del Navee V40 è la sua lunga durata della batteria, che consente di percorrere fino a 40 km con una sola carica. Questo lo rende l’compagno perfetto per gli spostamenti quotidiani. Inoltre, grazie alla tecnologia innovativa Eco-Boost TireTech, il V40 aumenta l’autonomia del veicolo del 15% senza compromettere la capacità della batteria, offrendo un trasporto efficiente ed ecologico.

Il Navee V40 offre anche un’esperienza visiva superiore grazie al suo Smart Floating Screen. Lo schermo montato sul manubrio garantisce una visualizzazione chiara e dettagliata, anche in condizioni di forte illuminazione esterna. I conducenti possono controllare facilmente il livello di carica e la velocità del veicolo grazie a questo schermo innovativo.

Per garantire la massima sicurezza, il Navee V40 è dotato di uno slot AirTag integrato. Questo consente ai proprietari di monitorare il proprio monopattino in ogni momento e di localizzarlo facilmente, riducendo il rischio di furto e garantendo una maggiore tranquillità.

La visibilità è un aspetto fondamentale per la sicurezza dei conducenti, e il Navee V40 è progettato con questo in mente. Il faro del veicolo è dotato di un sensore fotosensibile intelligente, che regola automaticamente la luminosità in base alle condizioni di luce. Ciò garantisce una visibilità ottimale durante il giorno e in condizioni di scarsa illuminazione, migliorando la sicurezza e l’illuminazione del percorso.

Il comfort dei conducenti è un’altra priorità per il Navee V40. Grazie al manubrio più largo, che offre una presa sicura, e alla piastra di appoggio più ampia, i conducenti possono godere di un’esperienza di guida eccellente. La larghezza della piastra (160 mm) favorisce una postura più naturale e confortevole, riducendo l’affaticamento e consentendo di affrontare facilmente percorsi più lunghi.

Il Navee V40 vanta un sistema di gestione della batteria (BMS) all’avanguardia, dotato di un algoritmo scientificamente sviluppato e testato rigorosamente. Questo sistema garantisce prestazioni ottimali e un alto livello di sicurezza, offrendo ai conducenti una tranquillità durante i loro viaggi.

Infine, il Navee V40 è dotato di un sistema di recupero dell’energia, che sfrutta la potenza della frenata e della decelerazione per convertire l’energia prodotta in energia riutilizzabile. Questa innovazione non solo migliora l’efficienza del veicolo, ma contribuisce anche a una guida più sostenibile. Attraverso l’app dedicata, i conducenti possono regolare il livello di recupero dell’energia in base alle proprie preferenze.

Con il suo motore potente da 600 W e la capacità di affrontare pendenze fino al 15%, il Navee V40 offre una guida stabile e confortevole su diversi tipi di terreno.

Navee V40 è disponibile a un prezzo suggerito al pubblico 499€ in esclusiva nei punti vendita Unieuro. In occasione del lancio, sarà in offerta a 399€ a partire dal 23 giugno.