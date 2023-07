Navee: V40 Pro e V50 da oggi sono disponibili in Italia

Con l’intensificarsi del traffico nelle grandi città italiane negli ultimi anni, spostarsi da un punto all’altro sta diventando sempre più complicato e stressante. Fortunatamente, sempre più persone stanno cercando alternative all’uso dell’automobile tradizionale, e uno dei mezzi più popolari è il monopattino elettrico. Questi veicoli compatti e agili permettono di coprire brevi tragitti in modo veloce ed efficiente, risparmiando tempo prezioso e riducendo l’impatto ambientale. Navee, un’azienda leader nel settore della mobilità elettrica, ha appena lanciato in Italia i suoi nuovi modelli di monopattini elettrici V40 Pro e V50, pensati per offrire una soluzione di trasporto comoda, sostenibile e rispettosa delle normative locali.

Il Navee V40 Pro è un monopattino elettrico innovativo che si distingue per le sue eccezionali caratteristiche. Con una potenza massima di 600W e una distanza massima percorribile di 40 km, questo modello è sinonimo di stabilità e sicurezza. Il V40 Pro è dotato di un manubrio e di una piastra di appoggio più grandi rispetto ai modelli precedenti, garantendo così una maggiore stabilità durante la guida. Inoltre, grazie all’integrazione dello slot Airtag, è possibile monitorare la posizione del monopattino in qualsiasi momento, offrendo una maggiore tranquillità. Gli pneumatici da 10 pollici del V40 Pro assicurano un maggiore assorbimento degli urti e una migliore aderenza all’asfalto, garantendo una guida fluida e sicura. La tecnologia innovativa Eco-Boost TireTech, integrata nel V40 Pro, aumenta l’autonomia del veicolo del 15% senza compromettere la capacità della batteria, offrendo così una soluzione di trasporto efficiente ed ecologica.

Il Navee V50 è il nuovo modello che si appresta a conquistare il mercato italiano. Con una potenza massima di 650W e un peso di 17 kg, il V50 è in grado di coprire una distanza massima di 50 km con una singola carica. Anche in questo caso, la tecnologia Eco-Boost TireTech contribuisce ad aumentare l’autonomia del veicolo del 20%, garantendo un’esperienza di guida ancora più efficiente. Il V50 offre la stessa stabilità e sicurezza del V40 Pro, grazie al suo manubrio e alla piastra di appoggio più grandi e agli pneumatici da 10 pollici. Inoltre, come il suo predecessore, il V50 è dotato dello slot Airtag integrato per tenere sempre sotto controllo la posizione del monopattino.

Entrambi i modelli si distinguono per il loro design pieghevole a doppia rotazione, che riduce il volume del monopattino del 15%. Questa caratteristica lo rende estremamente pratico e facile da riporre in qualsiasi spazio domestico, consentendo agli utenti di portarlo ovunque con facilità.

Per quanto riguarda i prezzi, il Navee V40 Pro è disponibile al prezzo consigliato di 529€, mentre il modello V50 è disponibile al prezzo di 599€. Tuttavia, in occasione del lancio, dal 12 al 19 luglio, entrambi i modelli saranno disponibili in esclusiva su Eprice a un prezzo promozionale molto conveniente: 399€ per il V40 Pro e 469€ per il V50. Questa offerta sarà valida solo per un periodo limitato e include anche i costi di trasporto.