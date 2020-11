Negramaro: “Entra in contatto” è l’evento live streaming

È l’evento live italiano dell’anno, “ENTRA IN CONTATTO”, quello che vedrà i negramaro esibirsi dal vivo il 12 novembre sulla piattaforma streaming “A-LIVE”, per presentare alcuni brani del nuovo album “Contatto”, in uscita il 13 novembre con Sugarmusic. L’evento è gratuito ed esclusivo per tutti coloro che hanno preordinato l’album “Contatto” e solo alcuni fortunati che lo hanno presalvato.

ENTRA IN CONTATTO, prodotto da Sugar con la direzione creativa di Giò Forma, è una vera e propria location costruita appositamente per il live in streaming, un Iper-Cubo reso vivo e pulsante dal 3d e che offre ai partecipanti una esperienza tecnologica interattiva a metà tra il reale e il surreale, in una modalità totalmente inedita di entrare in contatto con la band. Gli utenti potranno accedere all’evento scaricando l’app mobile A-LIVE o sul sito di A-Live e potranno interagire con la band attraverso le reactions della piattaforma. L’evento sarà powered by WINDTRE, azienda ai vertici del mercato mobile in Italia e tra i principali operatori alternativi nel fisso, e OPPO, brand leader mondiale nel settore tecnologico. WINDTRE e OPPO per l’occasione regaleranno, attraverso il concorso “WIN Music Live” disponibile nella sezione WINDAY dell’app WINDTRE, cinquanta accessi al live streaming e un esclusivo meet & greet digitale per dieci clienti, che avranno la possibilità di interagire direttamente con la band. L’iniziativa è in linea con il purpose del brand WINDTRE, che ha l’obiettivo di eliminare le distanze tra le persone grazie alla sua “Top Quality Network”.

CONTATTO non è una semplice playlist di canzoni, ma un concept album sul cambiamento. Il suo simbolo è la farfalla che incarna il mutamento, l’evoluzione e il movimento. Con la direzione creativa di Thestylepusher, la copertina del disco è un progetto 3D nato dalla collaborazione tra i negramaro e il 3d artist Amin Farah di Theblacklab. Sulla cover sono raffigurati quattro umanoidi, senza caratteristiche somatiche definite, che con le loro ombre riproducono appunto una farfalla.

CONTATTO è anche il primo singolo estratto dal disco, un brano con cui i negramaro tornano a colpire dritto al centro dell’anima. Su YouTube è disponibile il video, diretto da Trilathera: è il racconto per immagini di un uomo e una donna – interpretati da Alessio Lapice e Caterina Rossi – che si sfuggono e si cercano in una storia d’amore fuori dal tempo e dallo spazio, spaventati ma anche determinati a stabilire un contatto. Un vero e proprio film che trasporta la canzone in una dimensione nuova, suggestiva ed evocativa grazie anche agli effetti speciali di Luca Della Grotta, responsabile dei visual effects del premio Oscar Paolo Sorrentino.

E’ anche il decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino, prima band italiana ad aver suonato allo Stadio San Siro e all’Arena di Verona e con collaborazioni internazionali tra cui quelle con OneRepublic e Dolores O’Riordan.

Grazie ad A-LIVE, gli utenti che acquistano il biglietto vivranno un’esperienza in streaming aumentata, con la possibilità di interagire con l’artista sul palco, di scattare selfie direttamente dall’app mentre guardano il concerto per poi vederli nel videowall, di godere dello spettacolo insieme ai propri amici, anche se fisicamente lontani, grazie alle stanze virtuali Room Privee e molto altro ancora! A-LIVE è un segnale forte di cambiamento, che dall’Italia prova a tracciare una strada nuova e diversa, che lega insieme un’idea di futuro sostenibile fra tecnologia e creatività, da percorrere insieme a tutti i musicisti e amanti della musica nel mondo.