NEGRAMARO, “ORA TI CANTO IL MARE”: dal 10 settembre il nuovo singolo

. Il brano è uno dei primi in Italia disponibili anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Da sempre infatti la band è attenta alle novità sul suono e la produzione musicale, insieme alla ricerca nella scrittura dei testi di Giuliano Sangiorgi.Il brano è scritto da Giuliano Sangiorgi e composto da Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano, che ha coprodotto il singolo insieme a Orang3; “Ora ti canto il mare” va ad arricchire l’album “Contatto”, uscito per Sugar nel novembre 2020 e anticipato dalle smash hit “Contatto” e “La cura del tempo”.

Dal 10 marzo 2022 i negramaro torneranno in tour con Live Nation nei palazzetti con un’anteprima live il 17 settembre 2021 all’Arena di Verona per HEROES, il Festival a sostengo delle diversità e delle minoranze di genere, nel quale la band presenterà un set inedito di 20 minuti, piccolo assaggio dello show del prossimo anno.