Netatmo: i rilevatori sono ora compatibili con Google Home

Netatmo, il leader francese nella produzione di prodotti per la casa intelligente, ha annunciato che i suoi Rilevatori Intelligenti per Fumo e Monossido di Carbonio sono ora compatibili con l’assistente vocale Google Home.

La gamma di sicurezza Domestik Risks di Netatmo include il Rilevatore di Fumo Intelligente, che è stato disponibile dal 2018, e il Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente, che è stato lanciato alla fine del 2021.

Entrambi i rilevatori Netatmo funzionano senza alcun collegamento elettrico e sono rapidi da installare. Infatti, è sufficiente avvitarli, rispettivamente al soffitto per il Rilevatore di Fumo e alla parete per il Rilevatore di Monossido di Carbonio, e scaricare l’applicazione Home + Security per dare il via a un’esperienza d’uso davvero smart e personalizzata.

Per quanto riguarda il Rilevatore di Monossido di Carbonio, il consiglio è quello di installarlo in qualsiasi stanza in cui siano presenti apparecchi a combustione come caldaie, caminetti, fornelli o cucine a gas. L’installazione del Rilevatore di Fumo è, invece, consigliata ad ogni piano dell’abitazione, soprattutto nelle aree ad alta frequentazione come i corridoi, ma sufficientemente lontano da fonti dirette di fumo come la cucina per evitare che si attivino inopportunamente.

Grazie alle batterie a lunga durata, i prodotti di Netatmo sono autonomi per 10 anni, senza che l’utente debba preoccuparsene. Al termine della loro durata, inviano una notifica direttamente sullo smartphone per avvisarlo e incoraggiarlo ad acquistare un nuovo rilevatore per proteggersi.

Il Rilevatore di Fumo e di Monossido di Carbonio di Netatmo sono disponibili entrambi al prezzo di 99,99€, senza costi o box domotici da aggiungere. Inoltre, l’app Home + Security è completamente gratuita e compatibile con iPhone e iPad a partire da iOS 14 e con smartphone e tablet Android a partire dalla versione 5.0. Infine, la Webapp Netatmo è disponibile su Mac e PC.