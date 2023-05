Netatmo: il Termostato Modulante Intelligente per la Smart Home

Netatmo, l’azienda francese leader nel settore della Smart Home, propone il Termostato Modulante Intelligente, un dispositivo compatibile con la maggior parte delle caldaie OpenTherm. Grazie alla funzione Auto-Adapt e alla tecnologia OpenTherm, il Termostato permette di gestire il riscaldamento con precisione, in funzione della temperatura esterna e del grado di isolamento termico dell’abitazione. In questo articolo, esploreremo le funzioni e i vantaggi del nuovo dispositivo Netatmo.

Il Termostato Modulante Intelligente permette di controllare il riscaldamento a distanza. Grazie all’applicazione Home + Control di Legrand, l’utente può regolare la temperatura di casa sua, ovunque si trovi, aumentare la temperatura se i bambini tornano prima da scuola o accendere il riscaldamento prima del rientro dalle vacanze. Oltre al controllo a distanza, è possibile impostare manualmente il riscaldamento direttamente dal Termostato e senza aprire l’applicazione.

Il prodotto consente di ottimizzare il riscaldamento e di accenderlo solo quando necessario, per un maggior risparmio energetico. Grazie alla tecnologia OpenTherm, l’acqua all’interno dell’impianto di riscaldamento non raggiunge mai temperature troppo elevate, il che consente di sfruttare al meglio la caldaia modulante e di evitare sprechi energetici. Inoltre, l’Assistente a disposizione nell’app Home + Control porrà all’utente cinque domande che lo aiuteranno a creare un programma di riscaldamento perfettamente adattato allo stile di vita di chi vive in casa.

Il Termostato Modulante Intelligente è in grado di verificare e di prendere in considerazione il grado di isolamento termico della casa e la temperatura esterna grazie alla funzione Auto-Adapt. Combinata con OpenTherm, questa funzione permette di sapere in automatico in quanto tempo la casa raggiungerà la temperatura desiderata.

Gli utenti dotati di una caldaia ad accumulo OpenTherm, che gestisce sia il riscaldamento che la produzione di acqua calda sanitaria, possono anche regolare la produzione di acqua calda sanitaria. Tramite smartphone è possibile regolare la temperatura dell’acqua e disattivare il programma quando si è in partenza per le vacanze, riavviandolo con un clic al ritorno.

Grazie alla funzione Auto-Care, il Termostato Modulante Intelligente segnala eventuali malfunzionamenti della caldaia. In caso di guasto, ad esempio, l’utente viene avvisato tramite l’applicazione. In questo modo saprà identificare facilmente il problema e comunicarlo al suo tecnico del riscaldamento, senza farlo spostare per una semplice diagnosi.

Il Termostato Modulante Intelligente Netatmo è compatibile con Apple HomeKit e permette di controllare il riscaldamento grazie alla voce. Grazie a questa compatibilità, l’utente può controllare il riscaldamento anche quando si trova in cucina con le mani impegnante. Basterà attivare il comando vocale e dire: “Ehi Siri, abbassa la temperatura della stanza di tre gradi”.

Il Termostato Modulante Intelligente Netatmo è stato progettato per essere facilmente installato anche dai meno esperti. Infatti, il prodotto include un manuale utente con tutte le informazioni necessarie per l’installazione e la configurazione, e inoltre, grazie alla guida passo-passo nell’applicazione, l’utente può seguire i vari passaggi in modo semplice e intuitivo.

Inoltre, per coloro che preferiscono affidarsi a un professionista per l’installazione, Netatmo ha creato una rete di installatori certificati, disponibili in tutta Europa, che possono installare il Termostato Modulante Intelligente in modo veloce ed efficiente.

Prezzo e disponibilità

Il Termostato Modulante Intelligente è venduto al prezzo di 239,99€. E’ in vendita sul sito Netatmo e presso i rivenditori per professionisti e i fornitori di energia.