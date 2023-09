NETGEAR ORBI 970 con WIFI 7: connettività ad alte prestazioni

NETGEAR, pioniere nel settore della produzione di prodotti connessi pluripremiati progettati per semplificare e migliorare la vita delle persone, ha elevato ulteriormente la sua celebre linea Orbi, già insignita di numerosi riconoscimenti, introducendo un nuovo standard grazie a un design delle antenne all’avanguardia e a una tecnologia esclusiva coperta da brevetto che amplifica le potenzialità del WiFi 7. Basata su oltre 25 anni di innovazione nel campo del WiFi da parte di NETGEAR, la serie Orbi 970 offre prestazioni straordinarie, con velocità che raggiungono fino a 27 Gbps. Il tutto racchiuso in un design slanciato ed elegante, con antenne ad alte prestazioni, per garantire una copertura a 360 gradi in ogni tipo di abitazione, indipendentemente dalla sua configurazione.

La tecnologia esclusiva e brevettata Quad-Band di Orbi, unitamente all’unico Enhanced Dedicated Backhaul, assicura che il WiFi sia veloce su tutti i dispositivi. Per distinguere Orbi dai concorrenti, NETGEAR sfrutta l’operazione multi-link (MLO), una caratteristica del WiFi 7, per creare un Enhanced Dedicated Backhaul che combina una banda dedicata da 5 GHz con una banda da 6 GHz, raddoppiando così la velocità di connessione tra il router e i satelliti e ottenendo un backhaul wireless da 10 Gigabit per una latenza minima e un trasferimento dati a velocità massima. Inoltre, il sistema offre una funzionalità Smart Connect che seleziona in modo intelligente la banda WiFi più veloce per ciascun dispositivo connesso.

Il router è dotato di una porta internet da 10 Gigabit e di una porta Ethernet da 10 Gigabit, oltre a quattro porte Ethernet da 2,5 Gigabit, per garantire le velocità più elevate attualmente disponibili. I nuovi e raffinati corpi cilindrici dei router e dei satelliti sono stati progettati con attenzione per ottenere prestazioni ottimali; il loro profilo slanciato e le dimensioni compatte si integrano in modo discreto in qualsiasi ambiente domestico, che siano posizionati su una scrivania, su un dispositivo audio-visivo o su una mensola. Sono dotati di 12 antenne interne ad alte prestazioni con potenti amplificatori per garantire una copertura completa, da parete a parete e da davanti a dietro.

Il nuovo sistema mesh della serie Orbi 970 (confezione da 3) copre un’area fino a 660 metri quadrati, il 10% in più rispetto alla serie Orbi 960, e supporta fino a 200 dispositivi. Per estendere ulteriormente la copertura, è possibile aggiungere satelliti aggiuntivi. Ogni satellite aggiuntivo amplia la copertura di un sistema Orbi 970 esistente fino a 220 metri quadrati e dispone di una porta Ethernet da 10 Gigabit e di due porte Ethernet da 2,5 Gigabit per offrire prestazioni e affidabilità imbattibili su più dispositivi cablati, rendendo il vero WiFi multi-gig una realtà.