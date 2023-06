NETGEAR rivoluziona la connettività mobile con il router 5G Nighthawk M6

NETGEAR, leader nell’innovazione delle soluzioni WiFi e di rete, ha annunciato l’introduzione del suo nuovo dispositivo nel portfolio di router mobile 5G sbloccati: il NETGEAR Nighthawk M6. In un periodo in cui l’accesso a Internet rapido e affidabile è di fondamentale importanza, il Nighthawk M6 porta l’esperienza della banda larga mobile a un livello superiore, offrendo una velocità massima 5G aumentata e la capacità di connettersi ai dispositivi client WiFi 6 più recenti a 160 MHz.

L’azienda aveva già lanciato con successo nel 2021 il pluripremiato router mobile 5G sbloccato Nighthawk M5 e, basandosi sulle sue performance, ha sviluppato il nuovo Nighthawk M6. Rispetto al suo predecessore, il M6 vanta una velocità maggiore del 20%, raggiungendo i 2,5 Gbps su 5G e una velocità massima combinata WiFi fino a 3,6 Gbps quando si connette a dispositivi WiFi 6 a 160 MHz. Inoltre, il M6 è dotato di una nuova modalità In-Home Performance, unica nel suo genere, che aumenta la copertura WiFi fino a 185 mq quando il dispositivo è collegato e la batteria è rimossa.

Il Nighthawk M6 è alimentato dalla potente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon SDX62 e offre prestazioni eccellenti con velocità innovative. Grazie alla tecnologia WiFi 6 AX3600 a doppia banda da 2,4 GHz e 5 GHz, il router può soddisfare tutte le esigenze di connettività mobile, consentendo il trasferimento veloce di file e lo streaming video su un massimo di 32 dispositivi collegati contemporaneamente. La batteria integrata da 5040 mAh offre un’autonomia fino a 13 ore con una singola carica.

Il Nighthawk M6 si rivela particolarmente utile sia a casa che in ufficio, poiché può essere utilizzato come accesso a Internet principale o secondario. Questa caratteristica risulta particolarmente preziosa nelle aree rurali, dove le connessioni via cavo possono essere poco affidabili o non performanti. Durante i viaggi, il M6 garantisce connessioni WiFi private e sicure per laptop, tablet e telefoni in aeroporti, hotel, treni e altri luoghi che offrono WiFi pubblico. Inoltre, quando gli utenti desiderano risparmiare l’utilizzo dei dati 5G in aree in cui è disponibile solo il WiFi pubblico ma non il segnale cellulare, la funzione di off-loading del M6 consente il tethering al WiFi pubblico locale per una connettività Internet senza problemi. Ciò elimina la necessità di connettere manualmente ogni dispositivo al WiFi pubblico locale.

Il router mobile Nighthawk M6 è facile da configurare e utilizzare, e grazie al suo design compatto, può essere portato ovunque sia necessaria una connessione wireless. Un touch screen a colori intuitivo consente di monitorare comodamente l’utilizzo dei dati, visualizzare il nome e la password WiFi, controllare la potenza del segnale mobile e gestire le impostazioni del dispositivo e della rete. Inoltre, le porte Gigabit Ethernet e USB-C semplificano la connessione e la distribuzione della velocità di Internet ai dispositivi cablati. Per aumentare la ricezione in edifici, siti remoti o in zone con scarsa copertura di rete, è possibile collegare antenne 5G esterne alle porte dell’antenna disponibili (vendute separatamente).

Il router mobile NETGEAR NETGEAR Nighthawk M6 sarà presto disponibile sullo store ufficiale Netgear Italia al prezzo di 849.99€.