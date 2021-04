New Balance: ecco la versione femminile della 5740

New Balance Athletics, Inc. presenta la nuova silhouette 57/40, una reinterpretazione dell’iconica New Balance 574. La 57/40 sarà disponibile a livello globale dall’ 1 maggio.

La New Balance 57/40 è una nuova interpretazione dell’iconico modello 574 con un rimando alla serie 5xx. Un classico per più di tre decenni, la New Balance 574 è stata una delle sneaker più venerate del settore e oggi è una delle silhouette più iconiche del marchio. Con l’uscita della 57/40, New Balance offre la silhouette più espressiva all’interno della famiglia 574.

La tomaia della 57/40 viene reinterpretata con un’estetica anni 80’ che incontra quella degli anni 90’. Le classiche linee 574 sono state modificate per una silhouette moderna ma che rimane fedele al DNA classico del Brand. Il tradizionale logo N viene ingrandito, rendendolo simile a quello delle nuove silhouette del brand, come la 327. L’iconico dispositivo CR rimane simile ma viene reinterpretato con un’estetica contemporanea e chuncky, ideale per il mix di colori presenti. La suola offre un look contemporaneo con due intersuole sovrapposte: una ispirata all’heritage degli anni ’90 con un design più ampio e ondulato e l’altra una tradizionale intersuola 574. La suola off-road allargata è invece un ritorno all’heritage trail della 574.

La New Balance 57/40 include anche l’etichetta sulla linguetta “The Intelligent Choice”. La tomaia è composta da un mix di pelle, suede e mesh e presenta un mix di tonalità vivaci che rispecchiano l’estetica innovativa della sneaker. Prodotti aggiuntivi saranno rilasciati nel corso del 2021 in differenti materiali e colorazioni.