New Balance presenta la nuova T500

Dopo una reintroduzione di successo grazie alla collaborazione di lunga data con Aimé Leon Dore nel settembre 2023, New Balance riporta nella sua linea la T500, un cenno moderno al quiet luxury.

Originariamente rilasciata nel 1982, la T500 reintroduce uno stile da tennis dei primi anni ’80 noto per la sua costruzione di alta qualità e per il suo look senza tempo. La tomaia è caratterizzata da suede, struttura in pelle nabuk e dettagli traforati sulla punta per una rivisitazione di qualità di un look già conosciuto. L’intersuola in poliuretano offre un tocco di tecnologia anni ’80 che si distingue dalle suole vulcanizzate dei passati modelli court. Il design è rifinito con l’elegante semplicità di una colorazione prevalentemente bianca, adatta a qualsiasi contesto e a qualsiasi superficie.

La scarpa soddisfa requisiti unici per le calzature sportive: non solo deve essere performante sul campo, ma deve anche riflettere la raffinatezza del tempo libero per cui il tennis è conosciuto. La T500 è stata costruita per soddisfare questa duplice serie di requisiti e gli stessi elementi che l’hanno resa un’ottima scarpa da tennis nel 1982, materiali pregiati ed elegante semplicità, sono il motivo per cui rimane un classico ancora oggi.

La T500 è disponibile sul sito newbalance e rivenditori selezionati al prezzo di 130 €.