New Balance svela il nuovo Home Kit AS Roma 22/23

New Balance ha svelato il nuovo Home Kit AS Roma per la stagione 22/23.

La nuova maglia presenta un colletto a bottoni con finiture gialle, un polsino in tinta e un pannello posteriore traforato per la massima traspirabilità. La scritta “Figli di Roma” è posta sul retro del colletto in omaggio al legame tra la città, la squadra che porta il suo nome e coloro che indossano la maglia. I pantaloncini e i calzettoni Home completano il look nel tradizionale colore rosso.

Il capitano della AS Roma Lorenzo Pellegrini ha dichiarato: “Ogni dettaglio di questa maglia racconta il legame indissolubile della nostra squadra con la città di Roma. Ecco perché sarà ancora più emozionante indossarla in campo”.

Il direttore generale di New Balance Football, Kenny McCallum, ha detto: “l’Home Kit di quest’anno rimanda a un vero senso di eleganza. New Balance ha cercato ispirazione dall’incredibile fusione tra passato e presente che caratterizza Roma, che è diversa da qualsiasi altra parte del mondo e questo design lo porta in vita”.

Il kit del portiere è presentato in un verde vivace con una stampa grafica sul busto.

New Balance ha utilizzato una tecnologia di design all’avanguardia su tutte le maglie 22/23 per garantire prestazioni superiori. Sviluppate utilizzando l’innovativa tecnologia NB Dry, per aiutare a mantenere i giocatori freschi e asciutti dal primo fino al fischio finale.

Quest’ultima release fa parte della campagna di New Balance “Il nostro mondo, la nostra Roma” per la prossima stagione, in riconoscimento del fatto che il club rappresenta il cuore pulsante della città.

New Balance AS Roma Home Kit è disponibile per l’acquisto sul sito New Balance e nei negozi New Balance in tutto il mondo a partire dal 12 maggio.