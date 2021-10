Niantic e Nintendo: ecco l’app pensata per le passeggiate

Niantic, Inc. ha annunciato il lancio globale di Pikmin Bloom, l’applicazione per smartphone progettata per intrattenere e rendere più piacevoli le passeggiate di ogni giorno. Sviluppato congiuntamente da Niantic e Nintendo, Pikmin Bloom permette di rendere più vivaci le passeggiate quotidiane degli utenti con l’aiuto della propria squadra di Pikmin. Sarà disponibile su app Store e Google Play a partire dai prossimi giorni.

Cosa sono i Pikmin?

I Pikmin sono piccole creature simili a piante che esistono intorno a noi, ma che non possono essere viste a occhio nudo. Pikmin Bloom permette finalmente di vederli e interagire con loro. I Pikmin crescono da piantine, e quelli che vengono coltivati e raccolti dai giocatori li seguiranno ovunque. Amano il nettare estratto dalla frutta e, quando nutriti, sulle loro teste sbocciano dei fiori. All’interno di Pikmin Bloom ci sono tanti tipi diversi di Pikmin da incontrare e con cui interagire.

Passeggiare per far crescere più Pikmin

L’attività più importante in Pikmin Bloom è la passeggiata quotidiana. Camminando l’utente troverà delle piantine di Pikmin lungo il suo percorso, quindi più strada si percorre, più la propria squadra di Pikmin crescerà. Dopo che le piantine sono cresciute, sarà possibile cogliere i Pikmin. Più si cammina più amicizie con i Pikmin si possono stringere!

Camminare per far sbocciare i fiori

Passeggiare in compagnia del proprio Pikmin farà sbocciare dei fiori lungo il percorso. Nutrendo i Pikmin con il nettare dei vari frutti che si possono raccogliere nel gioco, sbocceranno dei bellissimi fiori sulla loro testa. Inoltre raccogliendo i petali e piantandoli durante le proprie passeggiate, contribuirà a far schiudere i boccioli ad ogni passo, lasciando una scia colorata di corolle dietro l’utente. In questo modo il mondo prende vita e si trasforma, creando percorsi condivisi di fiori!

Passeggiare per registrare i propri ricordi

A fine di ogni giornata, i giocatori possono rivedere il numero di passi fatti e i percorsi intrapresi. È inoltre possibile aggiungere note e foto al proprio lifelog, trasformando una giornata ordinaria in un ricordo speciale. Il proprio Pikmin può anche riportare alcune cartoline dei luoghi visitati, che possono essere salvate e conservate, o inviate agli amici direttamente tramite l’app.

Un giorno per passeggiare in compagnia

Su Pikmin Bloom si terrà anche un evento mensile, il Community Day, dove gli utenti avranno la possibilità di passeggiare, piantare fiori e giocare insieme ad altri giocatori. Presto ci saranno nuovi dettagli!

Pikmin Bloom è un’ app gratuita e disponibile ora su app Store e Google Play in Australia e a Singapore: presto arriverà anche in tutti gli altri Paesi e regioni. Per tutti gli aggiornamenti, si consiglia di seguire: @PikminBloom su Twitter e @PikminBloom su Instagram.

Da oggi con Pikmin Bloom i giocatori potranno rendere i propri percorsi quotidiane più divertenti e piacevoli. Non vediamo l’ora di vedere il mondo riempirsi di fiori!