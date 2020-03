Niccolò Fabi, tour europeo posticipato ad aprile a causa dell’emergenza Coronavirus

Alla luce dei recenti avvenimenti e dell’ordinanza emanata dal governo, il tour europeo di NICCOLÒ FABI viene interamente rinviato a data da destinarsi. La riprogrammazione del calendario e le informazioni relative ai biglietti verranno comunicati nei prossimi giorni sui canali ufficiali dell’artista e di Magellano Concerti.

«Prevedibile e inevitabile. Motivazioni organizzative, di buon senso e di stato d’animo tutte verso l’unica amara scelta possibile – scrive Niccolò Fabi sui suoi social – Non vorrei aggiungere altro su questa esperienza di vita che ci unisce tutti, perché ho bisogno di tempo per rendere concreta una sensazione travolgente ma ancora quasi irreale. Se c’è una cosa che questo momento può insegnarci è anche il valore della sospensione, della pausa, del silenzio, dell’ascolto, persino della noia. Magari per capire, imparare, correggere e migliorare. Per il resto le canzonimie sono sempre lì a disposizione di chi voglia trovarci un sorriso o un conforto. Ci vediamo dopo».

Confermato invece il tour estivo in Italia che da giugno vedrà Niccolò Fabi protagonista sui palchi delle prestigiose e storiche location outdoor e delle principali rassegne musicali della nostra penisola. Ad accompagnare Niccolò Fabi in tour gli amici e colleghi Roberto Angelini, Pier Cortese, g Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia.

Queste le prime date del tour estivo di “TRADIZIONE E TRADIMENTO” (calendario del tour in aggiornamento):

24 GIUGNO – ROMA – TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA (Rock in Roma)

26 GIUGNO – FIESOLE (FI) – TEATRO ROMANO (Estate Fiesolana)

27 GIUGNO – VERONA – TEATRO ROMANO (Rumors Festival)

10 LUGLIO – BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

11 LUGLIO – GRUGLIASCO (TO) – GRUVILLAGE

16 LUGLIO – NAPOLI – ARENA FLEGREA (Noisy Naples Fest)

24 LUGLIO – SARZANA (SP) – MOONLAND FESTIVAL

25 LUGLIO – CESENA – ROCCA MALATESTIANA (Acieloaperto)

26 LUGLIO – GARDONE RIVIERA (BS) – ANFITEATRO DEL VITTORIALE (Tener-A-Mente)

5 AGOSTO – FORDONGIANUS (OR) – ANTICHE TERME ROMANE (Dromos Festival)

8 AGOSTO – LOCOROTONDO (BA) – LOCUS FESTIVAL

10 SETTEMBRE – MILANO – MAGNOLIA

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su ticketone.it e nei punti vendita e di prevendita abituali. I biglietti per il live del 5 agosto a Fordongianus saranno invece disponibili a breve.

È online il video di “Ecco”, con le immagini registrate il 20 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, durante il tour teatrale “Tradizione e Tradimento” che il cantautore Niccolò Fabi ha portato in giro in tutta Italia nei mesi di dicembre e gennaio. L’esecuzione di “Ecco”, brano che dà il titolo all’omonimo disco del 2012, raccoglie al suo interno tutta l’intensità emotiva che ha caratterizzato questo tour di grande successo. Le immagini live e l’arrangiamento del brano, la potenza musicale, l’intimità delle parole, il gioco di luci e il racconto dei visual sugli schermi lasciano forte testimonianza di come il cantautore romano abbia portato in scena un live coraggioso, ricco di sperimentazioni e grandi emozioni.

