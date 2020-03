NieR Replicant in fase di sviluppo per Ps4, Xbox One e PC

Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che NieR Replicant, il celebre GdR cult d’azione in terza persona, verrà ripubblicato per PlayStation®4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e PC (STEAM®).

Per la prima volta in occidente dopo essere uscito esclusivamente in Giappone nel 2010, NieR Replicant ver.1.22474487139… invita i giocatori a entrare in un mondo oscuro e apocalittico e a unirsi alla missione di un fratello che vuole curare la sua sorellina da una malattia mortale. Una missione che li costringerà a dubitare di qualsiasi cosa. NieR Replicant ver.1.22474487139…, sviluppato in collaborazione con Toylogic, riunisce un team di sviluppo stellare che include l’acclamato direttore YOKO TARO (Drakengard®/NieR:Automata®), il compositore Keiichi Okabe (TEKKEN/Drakengard/NieR: Automata), e il produttore Yosuke Saito (DRAGON QUEST® X/NieR:Automata).

In NieR Replicant ver.1.22474487139… i nuovi giocatori potranno scoprire le origini della serie NieR dopo l’incredibile successo di NieR:Automata, che ha venduto più di 4,5 milioni di copie fisiche e digitali in tutto il mondo da quando è uscito nel 2017.

Per i giocatori su Xbox che devono ancora scoprire l’epica guerra tra androidi e biomacchine, SQUARE ENIX oggi ha anche annunciato che NieR:Automata arriverà su Xbox Game Pass a partire dal 2 aprile 2020.

NieR Replicant ver1.22474487139… è in fase di sviluppo per PlayStation®4, Xbox One e PC (STEAM®). Segui i canali social ufficiali della serie NieR per non perderti i vari aggiornamenti.