Nike e Laureus Italia lanciano il progetto #MADETOPLAY

Nel 2020, la Giornata internazionale delle bambine celebra le giovani che sono portatrici del cambiamento generazionale. Se le ragazze credono nella propria capacità di essere leader, possono migliorare le loro comunità e sentirsi più sicure in tutti gli aspetti della loro vita.

Nello sport, gli allenatori sono spesso i leader del cambiamento che sta dietro al successo di una squadra. Ma se le giovani ragazze sono la futura generazione di allenatori, hanno bisogno di imparare ora ad essere dei leader.

Con l’intento di aiutare le giovani ragazze a credere in se stesse e nella propria capacità di essere “changemaker”, Nike con Made To Play si impegna a lavorare con i suoi partner in un programma di formazione per gli allenatori che affronti le necessità e i bisogni delle ragazze e allo stesso tempo, ciò che è necessario fare per un mondo migliore e più equo.

Nel 2019, Nike ha lanciato un movimento con la campagna “Just do it – Nulla può fermarci” il cui messaggio principale era ispirare le ragazze attraverso l’esempio delle atlete, così che l’attività sportiva diventi un’abitudine quotidiana.

Per supportare ancor di più le ragazze motivandole a diventare changemakers del futuro, Nike ha annunciato il primo programma Made to Play, enfatizzando l’importanza dell’attivazione delle ragazze.

Attraverso la partnership con la fondazione Laureus Sport for Good Italia, l’obiettivo del programma Made To Play è quello di dare ancor maggiore accesso allo sport così da colmarne l’abbandono delle ragazze. Grazie al coinvolgimento di tre organizzazioni sportive di calcio, basket e sport misti, al programma Made to Play parteciperanno circa 200 bambini di due scuole elementari di quartieri della periferia di Milano. L’obiettivo è garantire che il 50% dei partecipanti – compresi anche gli allenatori – siano donne.

Oltre al programma nelle scuole, Nike donerà reggiseni sportivi ad alcuni delle sue associazioni sportive di Milano, come Martinengo, Sportinzona e PlayMore, fornendo così alle ragazze ciò di cui hanno bisogno per fare sport con successo e sicurezza, aiutando a superare quelle barriere che sperimentano.

L’impegno di Nike fa seguito anche alla recente pubblicazione della Guida per l’allenamento delle ragazze Made to Play: una risorsa gratuita pensata per fornire agli allenatori gli strumenti capaci di rendere lo sport divertente per le ragazze.