NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S: l’obiettivo Nikon da 600mm più leggero di sempre

Nital S.p.A. ha annunciato il nuovissimo NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S, che amplia la gamma dei super teleobiettivi Nikon della serie S “Prime Lens” full frame. Questa eccezionale ottica da 600mm è stata progettata per offrire prestazioni straordinarie anche quando si scatta senza l’ausilio di un treppiede, garantendo un’immagine di straordinaria qualità. Le sue applicazioni sono varie, spaziando dalla fotografia naturalistica allo sport, dall’aria e oltre. Con il nuovo NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S, i fotografi potranno catturare dettagli sorprendenti che rivelano la velocità, la potenza e la grazia di soggetti lontani.

Con un peso di soli 1.470g (incluso il collare del treppiede), il NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S è il teleobiettivo fisso da 600mm più leggero nella sua categoria. Grazie al suo baricentro più vicino al corpo della fotocamera, questo obiettivo offre un incredibile equilibrio, consentendo scatti a mano libera straordinariamente comodi. I fotografi potranno muoversi con una fluidità insolita per un obiettivo di questa lunghezza focale, sia che stiano effettuando un panning o catturando scatti ravvicinati.

Sia nella fotografia che nella registrazione video, le ottiche ad alte prestazioni di Nikon garantiscono immagini straordinarie con nitidezza e un piacevole effetto sfocato, tipico degli obiettivi a focale fissa della linea S. Anche in condizioni di luce difficili, come al crepuscolo, all’alba o in ambienti con scarsa illuminazione, le immagini rimangono incredibilmente nitide e luminose a qualsiasi apertura. I fotografi possono spingersi fino a 6,0 stop di compensazione per ottenere scatti stabili e privi di mosso, il che è particolarmente utile in situazioni di scarsa luminosità. Per coloro che catturano la bellezza della fauna selvatica e degli uccelli, l’autofocus discreto e preciso consente di bloccare, mettere a fuoco e seguire i soggetti in totale silenzio.

La sigillatura ad alte prestazioni garantisce che questo obiettivo da 600mm leggero sia pronto per sfide ambientali e condizioni climatiche avverse. Inoltre, per chi cerca ancora più potenza, è possibile accoppiarlo con un moltiplicatore di focale Teleconverter della serie Z senza alcuna perdita di risoluzione.