NIKON ACULON T02: il binocolo per chi ha stile

Nikon lancia Aculon T02 è il binocolo leggero, compatto e colorato ideale per chi ama la vita all’aria aperta e la natura e per gli appassionati di sport.

Con un peso di appena 195 g, questo binocolo è piccolo quasi quanto uno smartphone e può essere trasportato comodamente in tasca per una gita fuori casa o durante un viaggio. Il Nikon ACULON T02 spalancherà un universo di dettagli nell’osservazione della natura e accrescerà il divertimento a festival musicali, tornei sportivi ed eventi culturali, offrendo una visuale da prima fila ovunque si sia seduti.

La contrastata ottica di Nikon e le lenti con rivestimento multistrato offrono una visuale luminosa e nitida, mentre la messa a fuoco è semplicissima grazie alla comoda ghiera apposita. Grazie alle conchiglie oculari multi-click è possibile impostare facilmente la distanza ideale di accomodamento dell’occhio, anche quando si indossano occhiali.

In viaggio in auto, durante un’escursione in montagna, visitando una nuova città oppure a un evento sportivo o a uno spettacolo, il binocolo Nikon ACULON T02, disponibile in quattro colori moderni ed eleganti (rosso, blu, bianco 8×21 e nero 10×21) consente di viaggiare leggero, di essere eleganti e di vedere più lontano.

Nikon Aculon T02 8×21 è in vendita a 80,00 €, il T02 10×21, invece, a 92,00 €