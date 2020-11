Nikon COOLPIX P950: la bridge con superzoom

La Nikon COOLPIX P950 è la robusta fotocamera bridge con zoom ottico 83x ed è in grado di riprendere dettagliatamente anche i soggetti più distanti, per incredibili primi piani e filmati 4K estremamente nitidi.

Grazie all’ampia portata del suo superzoom, la COOLPIX P950 è la fotocamera ideale per coloro che desiderano, per esempio, fotografare la luna e il cielo notturno, uccelli o fauna selvatica o anche per gli appassionati di plane spotting (monitorare il movimento degli aeromobili), riprese eccezionalmente agevolate grazie al luminoso obiettivo NIKKOR con apertura massima f/2.8. Lo zoom ottico 83x offre una lunghezza focale pari a 24-2000mm¹, mentre il Dynamic Fine Zoom 166x estende digitalmente il limite superiore fino a un valore incredibile di 4000mm².

La qualità dell’immagine è caratterizzata dall’estrema nitidezza, anche nelle riprese con fattori zoom elevati. Gli appassionati di video, inoltre, potranno registrare sequenze mozzafiato per filmati 4K di soggetti in movimento. Inoltre, è possibile modificare le principali impostazioni di esposizione durante le riprese: una soluzione ideale in condizioni di luce variabile. La Nikon COOLPIX P950 supporta anche l’acquisizione fotografica RAW (NRW) per sfruttare al meglio i programmi avanzati di sviluppo, elaborazione e modifica. Inoltre, la slitta superiore consente l’utilizzo di accessori di Nikon come microfoni o mirini di puntamento a traguardo agevolato.

Nikon COOLPIX P950 è in vendita ad un prezzo di 949,00 Euro.