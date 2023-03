Nikon e Skyway Monte Bianco: un’alleanza per immortalare l’esperienza verticale delle Alpi

Nikon e Skyway Monte Bianco hanno siglato una partnership di alta quota per valorizzare la bellezza della natura alpina e degli animali selvatici, nonché la tecnologia delle funivie e il design degli spazi. Grazie alla qualità e alle performance delle fotocamere Nikon, i dettagli della vita in montagna potranno essere immortalati con facilità, permettendo di non perdere mai un istante di questa esperienza verticale.

Con la serie Nikon Z, la fotografia diventa un’esperienza coinvolgente, in grado di catturare le sensazioni di stupore davanti al Monte Bianco e alla natura incontaminata delle Alpi. Le immagini, caratterizzate da nuovi ed entusiasmanti livelli di dettaglio, profondità, tridimensionalità e colore, saranno uniche, tanto nell’acquisizione fotografica quanto nella ripresa di filmati.

Nikon, leader nella produzione di macchine e attrezzature fotografiche di alta gamma, offre l’opportunità di liberare il proprio estro creativo grazie alla serie Nikon Z, ideale per soddisfare l’estro creativo di qualsiasi fotografo o videomaker. Il Monte Bianco e i suoi ghiacciai sono l’ecosistema unico delle Alpi, lo sfondo perfetto per immortalare con la propria fotocamera i momenti vissuti sul punto più alto d’Italia, portandoli sempre con sé.

Skyway Monte Bianco, la funivia panoramica e gioiello dell’ingegneria italiana, è la via privilegiata per raggiungere la cima del Monte Bianco, un viaggio che schiude il segreto delle altezze e conduce sempre più lontano da ciò che si conosce. Il tutto all’insegna della meraviglia.

L’esperienza di Skyway Monte Bianco è un viaggio all’interno di funivie panoramiche che permette di osservare il Monte Bianco con la sua catena montuosa, i ghiacciai millenari e le nevi perenni, e tutte le cime oltre i 4.000m della Valle d’Aosta. Un’esperienza culturale, ambientale, enogastronomica e di umanità elevata, che offre la possibilità di conoscere le tradizioni locali e scoprire la bellezza della natura.