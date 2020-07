Nikon: ecco la nuova Mirrorless Z5

Nikon presenta la mirrorless a pieno formato Z5, che va ad ampliare la gamma Nikon Z. Insieme alla fotocamera viene presentato anche un obiettivo decisamente portatile, il NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3, ovvero l’obiettivo zoom mirrorless a pieno formato più compatto e leggero disponibile in commercio.

La nuova Nikon Z5 è concepita per coloro che desiderano iniziare a esplorare il fascino della fotografia a pieno formato; le immagini risulteranno caratterizzate da nuovi livelli di dettaglio, profondità, “tridimensionalità” e colore, sia nell’ acquisizione fotografica sia nella ripresa di filmati in 4K. Sarà possibile ottenere foto e video nitidi con una sorprendente gamma dinamica, anche con livelli di sensibilità ISO elevati, grazie a un sensore CMOS a pieno formato da 24,3 MP che sfrutta pienamente le funzionalità di acquisizione della luce dell’ampio innesto a baionetta Z-Mount. Il sistema AF ibrido a 273 punti di Nikon assicura una copertura di messa a fuoco in tutto il fotogramma e lo stesso mirino elettronico che contraddistingue le fotocamere Z 6 e Z 7 offre una visione estremamente dettagliata.

Gli slot per due card SD, inoltre, consentono un’archiviazione flessibile; l’agevole maneggevolezza è assicurata dalle rinomate caratteristiche ergonomiche della serie Nikon Z, tra cui figura una profonda impugnatura. La fotocamera può essere alimentata anche tramite USB², una soluzione ideale in caso di lunghe registrazioni di sequenze time-lapse.

Dagli obiettivi grandangolari a lunghezza focale fissa sino ai teleobiettivi zoom, tutti i luminosi obiettivi NIKKOR Z a pieno formato sono compatibili con la Nikon Z 5. Come il nuovo obiettivo NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3, eccezionalmente portatile e incluso nel kit di fotocamera e obiettivo. Compatta e versatile, questa nuova ottica zoom copre alcune delle lunghezze focali più classiche e ricercate e offre prestazioni eccezionali sia nella ripresa di foto che di filmati. La Nikon Z 5 è ovviamente compatibile con l’adattatore baionetta FTZ che consente l’impiego degli obiettivi NIKKOR con baionetta F-Mount senza alcuna perdita della qualità.

Prezzi e disponibilità verranno annunciati prossimamente.