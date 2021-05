Nikon Lenswear: le montature fotocromatiche che cambiano colore

Nikon Lenswear – già brand d’eccellenza nel mondo delle lenti – presenta una novità assoluta: le montature in materiale fotocromatico, intelligente alla luce, che cambia in base all’intensità dei raggi solari fornendo uno stile unico, eclettico e versatile con effetti visivi inaspettati. Per chi ama cambiare look – è proprio il caso di dirlo – alla velocità della luce!

La nuova collezione di montature fotocromatiche Nikon include cinque modelli – due maschili, due unisex e uno femminile – dal design pulito e minimalista: due proposte più squadrate per lui, una più ampia e allungata per lei; per entrambi un classico modello pantos con ponte a chiave e uno medium size più squadrato.

Nella versione non attivata, tutte le montature sono trasparenti, diventando grigio scuro traslucido con l’esposizione agli UV: una nuance neutra che consente di giocare anche con il colore delle lenti. Si possono infatti scegliere abbinamenti cromatici differenti: con lenti correttive chiare, che esaltano la montatura quando attivata o con le proposte delle lenti Nikon con tecnologia fotocromatica TransitionsSignature GEN8 – chiare in interno e nelle colorazioni Zaffiro, Ametista, Ambra, Smeraldo, Grigio, Marrone e Verde Grafite attivate dalla luce del sole -. Una combinazione super cool per un look personalizzato e, al tempo stesso, protezione e performance visive elevate.