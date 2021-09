NIKON MONARCH M7 e M5: perfetti per osservare la natura

Nikon ha annunciato due nuovi binocoli Nikon Sport Optics, il MONARCH M7 e il MONARCH M5.

Studiati per chi ama gli spazi aperti e ha la passione per l’osservazione della natura, entrambi i modelli, riprogettati completamente rispetto alle precedenti serie Monarch 7 e Monarch 5 e caratterizzati da un design elegante e essenziale, assicurano una visione estremamente luminosa e contrastata.

Grazie alla perfetta unione tra eccellenza ottica e straordinaria maneggevolezza, i due prodotti sono disponibili in un’ampia scelta di configurazioni diverse che assicurano che sia sempre disponibile un MONARCH per ogni attività all’aperto.

Che tu sia un amante del birdwatching o un appassionato della natura, il binocolo MONARCH M7 è il tuo compagno ideale. Grazie a un campo visivo apparente di 60°, una novità assoluta per questa classe di binocoli, tutti i modelli MONARCH M7 assicurano una visione spettacolare. Per individuare, per esempio, gli uccelli che spiccano rapidamente il volo o gli animali che si nascondono, questo modello assicura in ogni condizione la massima qualità dell’immagine in modo che ogni momento osservato possa essere visto in tutto il suo splendore.

Il MONARCH M5, invece, è ideale sia per le attività da tempo libero più sportive, come l’arrampicata e il trekking, sia per i momenti più rilassanti come il campeggio. Tutti i modelli sono dotati di vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) che corregge l’aberrazione cromatica, assicurando sempre una visione chiara e nitida.

Sia il MONARCH M7 sia il MONARCH M5 garantiscono immagini ad alta risoluzione ricche di contrasto, capaci di esaltare la bellezza e la magnificenza dei colori della natura. Entrambi i modelli sono dotati del rivestimento del prisma dielettrico multistrato a elevata riflettanza che garantisce un’eccezionale uniformità della trasmittanza nell’intervallo del visibile.

Fondati sulla consapevolezza dell’importanza del comfort quando si attende che gli animali si palesino, entrambi i nuovi membri della famiglia MONARCH sono facili da maneggiare grazie a un’impugnatura ergonomica e al rivestimento in gomma che assicura massima resistenza agli urti. Il MONARCH M7 e il MONARCH M5 sono anche resistenti alle condizioni atmosferiche avverse, essendo impermeabili fino a 1 metro per 10 minuti e anti‑appannamento. La conchiglia oculare in gomma con supporto multi-click, poi, agevola il posizionamento dell’occhio alla corretta distanza di accomodamento.

Benché compatti e leggeri, tanto il MONARCH M7 quanto il MONARCH M5 possono essere innestati su un treppiedi grazie all’apposito attacco, a garanzia di un maggiore comfort per gli utenti. Ciò è particolarmente utile quando ci si trova in una posizione statica per un lungo periodo di tempo, ad esempio quando per ore si attende in un nascondiglio nella speranza di poter osservare quel raro esemplare che continua a sfuggire.

Il MONARCH M7 e il MONARCH M5 saranno disponibili a breve presso i migliori rivenditori di foto-ottica italiani.